Штрафы на 343 тыс. грн только за первый день: Укртрансбезопасность усилила контроль на юге Украины

Государственная служба Украины по безопасности на транспорте (Укртрансбезопасность) начала усиленные меры контроля за соблюдением правил перевозки грузов на юге Украины. За первый же день проверок было проинспектировано более 200 грузовиков, а общая сумма наложенных штрафов достигла 343 тыс. грн.

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Об этом сообщил председатель Укртрансбезопасности Никита Лагунин. "Киевщина уже знает, что это такое, когда "Укртрансбезопасность" немного усиливает контроль. Тысячи проверенных фур, миллионы насчитанных штрафов. И это лишь начало", – подчеркнул он.

Инспекторы уже работают в Одесской и Николаевской областях .

. Во время усиленных мероприятий на отдельных участках дорог южных областей контроль осуществляется круглосуточно.

Что нужно знать об усиленных проверках

Усиленные меры контроля начаты в связи с несколькими ключевыми факторами:

Повышение риска ДТП: рост интенсивности движения, особенно крупногабаритного транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий.

рост интенсивности движения, особенно крупногабаритного транспорта, увеличивает вероятность дорожно-транспортных происшествий. Сезон сбора сельскохозяйственных культур: этот период характеризуется активной перевозкой урожая, что часто приводит к перегрузкам транспортных средств.

"Мы хорошо понимаем объем аграрного груза, который сейчас поехал по дорогам юга нашей страны. И также хорошо понимаем соблазн добавить несколько тонн. Потому наши экипажи уже в дороге... Те, кто попробуют, рискуют встретить нашего инспектора раньше, чем груз доберется в пункт назначения. Контроль будет жестким. И это не потому что мы злые, а потому что порядок на дороге сам не сделается – его нужно наводить", – констатировал Лагунин.

Особое внимание инспекторы уделяют соблюдению:

весовых норм: это контроль за тем, чтобы грузовики не превышали разрешенный максимальный вес. Это является одной из главных причин разрушения дорог и повышенной опасности.

режима труда и отдыха водителями: речь идет о контроле норм по времени управления и отдыха водителей. Они критически важны для предотвращения аварий на фоне усталости и как следствие повышения безопасности на дорогах.

Мероприятия осуществляются при координации Одесской областной государственной администрации и Николаевской областной государственной администрации, а также при поддержке "Укрзализниці". Цель – повысить безопасность дорожного движения и сохранить дорожную инфраструктуру региона.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Никита Лагунин рассказал, как меняется транспортный контроль в Украине. Также он прокомментировал спекуляции вокруг его собственного имущества.

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