Sense Bank одним из первых в Украине ввел управление картами с мобильного приложения Sense SuperApp

Sense Bank стал одним из первых банков в Украине, который реализовал возможность управлять картами в сервисе Click to Pay непосредственно в мобильном приложении. Теперь клиенты могут не только оплачивать онлайн-покупки в один клик без ввода карточных реквизитов, но и самостоятельно подключать или отключать свои карты для этого сервиса прямо в Sense SuperApp.

Видео дня

Click to Pay – инновационная технология онлайн-оплаты от Mastercard и Visa, обеспечивающая быстрые и безопасные транзакции. Карты клиентов банка уже подключены к сервису, поэтому при совершении любых онлайн-покупок подтверждение происходит мгновенно, без необходимости дополнительного ввода платежных данных. Благодаря токенизации и многоуровневому шифрованию реквизиты карты не передаются продавцу, что обеспечивает высокий уровень защиты данных и минимизирует риски мошенничества. Пользователь выбирает карту, подтверждает оплату – и все это без разглашения платежной информации.

Интеграция с Click to Pay – еще один шаг в реализации цифровой стратегии банка, ориентированной на удобство и технологичность. Клиенты могут самостоятельно подключать или отключать свои карты для Click to Pay или удалить свой профиль прямо в Sense SuperApp – быстро, удобно и без необходимости регистрироваться в кабинете МПС.

"Мы последовательно трансформируем Sense Bank в цифрового лидера с фокусом не только на внедрении отдельных решений, а на создании целостной технологической платформы. Наш подход – это об удобстве, безопасности и адаптивности каждого клиентского опыта. Внедрение сервиса Click to Pay – логическое продолжение этой стратегии. Мы интегрируем передовые решения глобальных платежных систем в наше приложение, добавляя клиентам больше контроля, скорости и безопасности. Превращая, таким образом, цифровой банкинг на удобную часть повседневной жизни каждого украинца", – отметил Сергей Нагорный, начальник отдела внедрения инновационных проектов.

Услуга уже доступна для всех пользователей Sense SuperApp, которые имеют карты Mastercard или Visa.