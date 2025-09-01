Sense Bank интегрировал сервисы МБКИ в мобильное приложение

Sense Bank расширил функциональность своего цифрового приложения Sense SuperApp, предоставив клиентам доступ к сервисам Международного бюро кредитных историй (МБКИ). Благодаря новому партнерству пользователи получили возможность заказывать отчет о собственной кредитной истории или справку о ее отсутствии, а также подключать подписку на мониторинг всех изменений непосредственно в приложении.

Интеграция с МБКИ открывает клиентам Sense доступ к одной из крупнейших баз данных кредитных договоров в Украине – более 75 миллионов записей. МБКИ является частью международной группы Creditinfo Group и работает на рынке Украины с 2006 года.

Среди новых услуг – мгновенное получение отчета о кредитной истории с официальным переводом на английский (при необходимости) и подключение подписки на мониторинг, что позволяет отслеживать все изменения: новые заявки, обновления информации, запросы от финансовых учреждений. Оповещения направляются на электронную почту, а отчеты доступны не чаще чем раз в сутки в течение года с даты активации услуги.

Новый функционал имеет практическую ценность как для активных пользователей банковских продуктов, так и для тех, кто планирует оформление кредитов, ипотеки или поездки за границу. Наличие актуального отчета о кредитной истории позволяет избегать неприятных сюрпризов, своевременно выявлять попытки мошеннических действий, а также повышает шансы на одобрение финансирования в банках.

"Мы верим, что прозрачность и доступность финансовых данных – это необходимый уровень культуры банкинга. Добавляя в Sense SuperApp сервисы разовой проверки и подписку на мониторинг кредитной истории, мы помогаем клиентам не только быть осведомленными, но и держать под контролем доступ к информации о собственных обязательствах", – отметила Ирина Стрепетова, начальник управления депозитных продуктов Sense Bank.

Новые услуги доступны в разделе "Продукты" → "Оформить справку". Оплата осуществляется с любой карты или счета. Отчет или справка поступает на электронную почту в течение нескольких минут.