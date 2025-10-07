Экс-замглавы 'Нафтогаза' срочно продает самый дорогой особняк в Украине: в огромном дворце есть шубная комната и туалет площадью с квартиру

Самый дорогой дом в Украине продают почти за $12 млн. Это имение площадью под 1200 квадратов в Конча-Заспе. Риелторы говорят: владелец вложил в этот дом значительно больше, но сейчас вынужден продать, потому что не планирует жить в Украине.

Адрес дома держат в тайне – риелторы боятся, чтобы информация не попала в СМИ. Но OBOZ.UA удалось найти не только адрес, но и владельца имения – это бывший заместитель главы "Нафтогаза" Виталий Гнатушенко. Имение оформлено на его жену Инну, однако все решения принимает лично экс-нафтогазовец. Он также настаивает на своем личном присутствии при осмотре дворца.

На Инну Гнатушенко имение оформили через три года после увольнения ее супруга из "Нафтогаза". Сейчас она официально владеет едва ли не самым дорогим объектом недвижимости на рынке. При этом продать такой дом крайне сложно. Заплатить за имение почти 500 млн грн может не каждый долларовый мультимиллионер. А среди тех, у кого есть такое состояние, не так много желающих покупать сверхдорогостоящую недвижимость во время полномасштабной войны.

О том, как выглядит самое дорогое поместье Украины и кто им владеет, – читайте в материале OBOZ.UA.

Как выглядит и кому принадлежит дворец под Киевом

В начале декабря 2013-го, в разгар Майдана, Семен Кривонос, который сейчас возглавляет НАБУ, а тогда был регистратором в Обуховском районе, оформил право собственности на имение площадью 1141,6 кв. м на Инну Гнатушенко. Сам Гнатушенко в "Нафтогазе" отвечал за строительство и материально-технические ресурсы и возглавлял "Нафтогазсети", а до этого работал в металлургической отрасли.

Свою должность Гнатушенко потерял еще в 2010-м. Долгое время упоминаний о нем не было ни в СМИ, ни в реестре юридических лиц. Лишь месяц назад он стал учредителем "Парк Инвест 27". При этом семье бывшего нафтогазовца очень нужны деньги.

Содержать самый дорогой дом Украины очень накладно. Кроме расходов на коммуналку, ландшафтный дизайн, домашний персонал и охрану, приходится платить и немалый налог на недвижимость – в прошлом году налоговая взыскала с Инны Гнатушенко за это 88,6 тыс. грн в качестве погашения долга.

"Дизайнерский ремонт. Дом полностью укомплектован мебелью. Спальни, мягкая мебель, серванты – лакшери-бренда VISIONER. Кухня Luciano Zonta. Санузлы – плитка Piemme VALENTINO, VENIS, мебель коллекции OASIS; сантехника DEVON&DEVON" – так пишут в объявлении.

Журналисты OBOZ.UA представились потенциальными покупателями и получили от риелтора более подробную информацию о доме и его владельцах. "Владельцы на данный момент не планируют быть в Украине, поэтому продают", – рассказал риелтор.

Его коллега отметила, что владелец не готов дешево продавать имение, ведь якобы вложил в него 14 млн долларов. Однако уже во время общения и до возможного торга нам предложили скидку: стоимость недвижимости снизили до $10 млн. Вероятно, дом действительно спешат продать.

При этом риелторы несколько раз подчеркнули, что важно не допустить утечки информации в СМИ. Кроме основного дома, на территории есть дополнительные помещения площадью 500 квадратов. Среди них – дом для приема гостей и помещение для персонала.

На первом этаже особняка находятся гостиная, кухня, столовая, бильярдная, кабинет, гардеробная площадью 35 квадратов, гостевой санузел, зона спа с бассейном площадью 20 квадратов, зоной отдыха, сауной. На втором этаже – четыре спальни. Есть также подвальный этаж: домашний кинотеатр, косметологический кабинет, тренажерный зал, два погреба для красного и белого вина, прачечная, шубная комната.

Что известно о Виталии Гнатушенко

OBOZ.UA еще в 2009-м писал о том, что Гнатушенко тесно связан с Виталием Гайдуком, который на тот момент принимал участие в изготовлении труб для "Нафтогаза". Тогда Гнатушенко был ответственным за колоссальные бюджеты.

Накануне Кабмин утвердил программу строительства распределительных газопроводов на сумму 700 млн грн (на тот момент эквивалент 54 млн долларов). "Эти средства станут хорошим подспорьем для ГП "Нафтогазсети" по возобновлению огромной работы по газификации, фактически замороженной более десяти лет назад", – заявлял Гнатушенко в 2009 году.

Стоит отметить, что в Украине операции на сумму более 50 тыс. грн должны проводиться в безналичной форме. Гнатушенко же, судя по объяснениям риелтора, заинтересован получить $12 млн и при этом не планирует продолжать жить в Украине.

Возможно, директору НАБУ Семену Кривоносу, который оформлял дом на жену бывшего нафтогазовця, стоит обратить внимание на самый дорогой объект на рынке жилой недвижимости. Если Гнатушенко действительно потратил на дом $14 млн, то он должен был бы задекларировать доходы на соответствующую сумму. И хотя в "Нафтогазе" всегда были относительно высокие официальные зарплаты, бывшие его сотрудники вряд ли могут позволить себе строить дворцы в самом дорогом пригороде столицы.

О том, на чем мог заработать Гнатушенко и каким состоянием он еще владеет, читайте в следующих публикациях OBOZ.UA. Если вам известно больше, пишите нам на почту [email protected].