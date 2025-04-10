С украинских прилавков может исчезнуть скумбрия: в чем причина и чем ее советуют заменить

Запасы скумбрии в Атлантике стремительно сокращаются из-за перевилов, и в отдельных регионах популяция уже не способна самостоятельно восстанавливаться. Есть реальный риск, что эта рыба исчезнет с прилавков магазинов, в том числе и в Украине, поэтому ее советуют заменить лососем или анчоусами.

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Такие выводы обнародовала британская организация Marine Conservation Society (MCS) в своем отчете Good Fish Guide, базирующемся на глубоком анализе рыбного промысла в северо-восточной Атлантике, пишет The Guardian. Основной причиной уменьшения популяции скумбрии эксперты называют систематический перевил.

Еще недавно атлантическая скумбрия считалась стабильным видом, однако за последние четыре года объемы ее отлова превышали научно обоснованную норму в среднем на 25%. Худшая ситуация наблюдалась в 2009 году, когда отдельные страны превысили рекомендованные квоты на 80%.

Главными нарушителями международных договоренностей по ограничению вылова скумбрии названы Норвегия, Исландия, Великобритания и Фарерские острова. Именно эти государства неоднократно превышали установленные международные квоты на отлов, пренебрегая экологическими рисками.

Экологи также акцентируют внимание на вреде, который наносит траловый метод отлова – использование донных сетей влечет за собой не только уничтожение популяций, но и серьезное истощение морских экосистем. Скумбрия, выловленная таким методом, теперь получила рейтинг "4" в системе Good Fish Guide, что означает ее продажа не рекомендуется ресторанам и супермаркетам.

Менеджерша Good Fish Guide Элис Мур подчеркнула, что ситуация "глубоко тревожная", и только согласованные действия правительств могут остановить катастрофу. Она призвала к международному сотрудничеству, основанному на научных рекомендациях по объемам отлова. Организация MCS рекомендует обратить внимание на альтернативные виды жирной рыбы, обладающие стабильными популяциями и экологической устойчивостью:

селедка – подобная по вкусу и текстуре к скумбрии, подходит для копчения, засолки и гриля;

– подобная по вкусу и текстуре к скумбрии, подходит для копчения, засолки и гриля; сардины – имеют насыщенный вкус, могут быть употребляемы как свежими, так и консервированными;

– имеют насыщенный вкус, могут быть употребляемы как свежими, так и консервированными; анчоусы – идеальны как дополнение к соусам, пицце или пасте;

– идеальны как дополнение к соусам, пицце или пасте; лосось – богатый омега-3, может стать хорошей альтернативой в ежедневном рационе.

Также предлагается покупать рыбу в местных рыбных магазинах, где можно получить советы по сезонной и ответственно выловленной продукции. Это поможет снизить давление на скумбрию и поддержать экологический баланс.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в марте 2025 года мировые цены на сахар снизились. Среднее значение Индекса цен на сахар Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО – Food and Agriculture Organization, FAO) составило 116,9 пункта, что на 1,6 пункта (1,4%) ниже уровня февраля. Среди причин – ослабление спроса.

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