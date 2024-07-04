Из российского App Store начали массово удалять VPN: какие причины

Американская корпорация Apple удалила из российского App Store несколько популярных VPN-сервисов, в том числе Proton VPN, Red Shield VPN, Nord VPN и Le VPN, по требованию Роскомнадзора, утверждающего, что они содержат "незаконный в России контент". Это решение вызвало беспокойство среди пользователей и разработчиков, которые теперь ищут способы обойти новые ограничения, установленные правительством.

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Об этом сообщают РосСМИ. Представители Red Shield VPN и Le VPN подтвердили получение сообщений от Apple, в которых говорилось об удалении приложений по требованию Роскомнадзора. Российское ведомство утверждало, что эти приложения содержат "незаконный в России контент".

В ответ на это Apple предложила разработчикам самостоятельно связаться с Роскомнадзором для уточнения причин удаления. Представители Red Shield VPN рекомендовали своим пользователям изменить страну в Apple ID для последующей установки программы и получения обновлений.

Блокировка VPN-сервисов в России началась еще до войны в Украине, но после начала конфликта такие случаи участились. В августе и сентябре прошлого года Роскомнадзор провел две волны массовых блокировок VPN-сервисов, в том числе протоколов WireGuard, OpenVPN и IPSec.

В октябре 2023 года Сергей Хуторцев, директор Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, сообщил, что за два года было заблокировано 167 "вредных" VPN-сервисов и 84 приложения. Разработчики Red Shield VPN подтвердили удаление своего приложения из российского App Store на официальной странице в Twitter. Они отметили, что знают по меньшей мере об одном другом VPN-приложении, удаленном одновременно с их.

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