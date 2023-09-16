Румыния призвала запретить импорт всего российского в ЕС и поддержать Украину в экспорте зерна: заявление

Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что атаки российских беспилотников на украинские порты вблизи его страны являются явным признаком того, что РФ не хочет, чтобы Бухарест продолжал инвестировать в порты на Дунае. Румыния делает это для того, чтобы увеличить объем перевозок зерна из Украины после блокирования Россией зернового соглашения.

Об этом пишет Derstandard. Чолаку призвал поддержать Украину в экспорте зерна, отметив, что другие страны должны это сделать.

По его мнению, необходимо подумать о механизме Европейской комиссии, чтобы зерно из Украины предлагалось в приоритетном порядке, особенно для стран Африки.

"Политическое лоббирование можно было бы осуществлять именно в тех странах, которые покупают зерно у России. Но, конечно, мы должны предложить альтернативы", – говорит премьер.

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Чолаку также сделал заявление насчет импорта российского газа в Европу. По его словам, закупку топлива страны-агрессора можно понять с экономической точки зрения, но все же это – ошибка. Политик считает, что экспорт газа из РФ нужно полностью запретить. То же касается и других российских товаров.

"Румыния давно усвоила урок и поэтому независима от российского газа. Уже неделю Республика Молдова также независима от российского газа. Поэтому всегда есть решение, даже для сложных экономических проблем. Вот почему я считаю, что было бы правильно, если бы мы запретили продажу российского газа или российских товаров в ЕС и демократические государства", – объяснил он.

Премьер-министр подчеркнул, что есть очень большая разница между тем небольшим комфортом, который Европа потеряет в этом случае, и тем, что происходит в Украине.

"Вы также должны осознавать, что на самом деле произойдет, если Российская Федерация победит. Разве мы не создадим возможность для таких людей, как Путин, размножаться в других государствах Европы? Я считаю, что ЕС готовится к полной независимости от российского газа, даже если цены на газ будут выше в течение определенного периода времени", – резюмировал Марчел Чолаку.

Напомним, что именно Россия сорвала зерновую сделку, чем создала проблемы с продовольствием для многих стран мира. После этого РФ начала атаковать ракетами и дронами юг Украины, где находятся зернохранилища и портовая инфраструктура, чтобы этим своим террором заставить мир принять ее условия. В ответ на это Москва обещает рассмотреть возможность возобновления зерновой сделки.

Во время атак на Одесщину в последнее время страдает соседняя Румыния – туда уже несколько раз залетали российские дроны-камикадзе. Последний подобный случай зафиксирован 13 сентября – новые обломки беспилотника нашли разбросанными на площади в несколько десятков метров в районе городов Нуферу и Виктория в округе Тулча.

После этого в Румынии закрыли небо в 30-километровой зоне вблизи границы с Украиной. Запрет на полеты касается самолетов и беспилотников.

Как сообщал OBOZREVATEL, несмотря на решение Европейской комиссии отменить с 15 сентября ограничения на ввоз украинского зерна, Польша и Венгрия продолжат запрет, причем Будапешт не ограничится только зерном. К ним присоединилась и Словакия, которая вводит односторонние ограничения на импорт сельхозпродукции из Украины до конца года.

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