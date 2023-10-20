Западные санкции оставили Россию без презервативов – специальные заготовки для их изготовления закупались в Европе, однако та перестала их поставлять. Новых поставщиков россияне нашли в Китае и Малайзии, но размеры заготовок оказались неподходящими. А потому там начали делать их под заказ.

В то же время, такое "перешивание" привело к тому, что цена и срок производства презервативов для России выросли, сообщают росСМИ. Впрочем, отмечается, в ближайшее время стоимость изделий с измененным размером в рознице все же останется на прежнем уровне.

"А вот российские производители, которые сами изготавливают форму и вместо заготовок закупают жидкий латекс в Малайзии, из-за роста стоимости логистики все-таки собираются повысить цены. На 10-15%", – говорится в сообщении.

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Россиянам не подошел размер, но большой беды нет

Возникла же проблема из-за того, что среднестатистический размер пениса у азиатов меньше, чем у европейцев и россиян. Т.е., китайские и малазийские презервативы попросту ненатягиваются на жителей РФ.

Впрочем, скорее всего, особых хлопот китайские производителями с увеличением заготовок не испытают. Дело в том, что по данным WorldData.info, средний размер пениса у китайцев составляет 13,07 см, тогда как у россиян – 13,21 см. Т.е., на 1,5 мм больше.

А вот малазийцам все же придется постараться. У них средний размер 11,49 см. Т.е., на 1,72 см меньше.

Кстати, у украинцев – 13,97 см, что на 0,76 см больше чем у россиян. У беларусов – 14,63 см, т.е., больше сразу почти на 1,5 см. А у грузин – 15,61 см, что на 2,4 см больше, чем у россиян, которые регулярно проявляют агрессию против стран этих людей.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в России подорожали гробы. Больше цены выросли только на поездки в страны Средней Азии и таблетки "Но-шпа".

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