Похороны россиян подорожали: в РФ сильно выросли цены на гробы и кремацию

Среди товаров услуг, которые за год (с июня-2022 по июнь-2023) подорожали в России больше всего – изготовление гробов и кремация. Еще больше цены выросли только на поездки в страны Средней Азии и таблетки "Но-шпа".

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Так, поехать в Кыргызстан, Таджикистан и пр. страны региона для россиян стало дороже сразу на 45%, а на "Но-шпа" цены выросли на 40%, сообщают росСМИ. Гробы же подорожали 38%. Недалеко ушла и кремация – сжигать покойников россиянам стало дороже почти на столько же, на сколько и закапывать их в землю, на 37%.

"Рост цен на кремацию связывают с подорожанием пиломатериалов, из которых делают гробы", – говорится в сообщении.

Подорожание же, собственно, гробов, отмечается, обусловлено "двукратным ростом цен на доски и металл".

В топ-10 товаров и услуг, которые подорожали в России больше всего, также вошли страховые полисы ОСАГО – их стоимость выросла на 34%. А кроме того:

смартфоны – на 34%;

авиаперелеты эконом-классом – на 29%;

аренда индивидуального банковского сейфа – на 28%;

школьные тетради – на 27%;

поездки на отдых в Турцию – на 26%.

Россия остается без денег

Тем временем, отток капитала из России бьет все рекорды. В частности, с начала широкомасштабного вторжения в Украину его объемы достигли 253 млрд долларов, что составляет 13% ВВП РФ. Так:

за 2022 год из России ушло 239 млрд долларов – "это вчетверо больше, чем в 2021 году";

в первой половине 2023 года отток составил дополнительные 27 млрд долларов.

При этом темп оттока капитала из России был ниже даже в 2008 году – на фоне мирового финансового кризиса, а также в 2014 году – после оккупации Крыма. Как напоминают местные СМИ, тогда "это было около 11% ВВП, или порядка 150 млрд долларов в год".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее же аналитики американского журнала Time пришли к выводу, что президент РФ Владимир Путин уничтожает российскую экономику, ведя ее к коллапсу. Причем делает это сознательно – в частности, чтобы и дальше иметь возможность финансировать войну против Украины.

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