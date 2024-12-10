"Россия придет и захочет вернуть": в Euroclear опасаются передачи Украине замороженных средств РФ

Бельгийский депозитарий Euroclear заявил, что конфискация российских активов должна включать в себя передачу всех связанных обязательств, чтобы избежать юридических рисков. Также уполномоченные лица предупреждают о возможном подрыве доверия к международной финансовой системе из-за создания такого прецедента, если РФ попросит вернуть деньги.

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Об этом пишет Bloomberg. Замороженные активы центрального банка России, хранящиеся в клиринговой палате Euroclear в Бельгии, стали объектом интенсивных обсуждений по их возможному использованию для помощи Украине.

Валери Урбен, генеральный директор Euroclear, в интервью подчеркнула, что любой план конфискации активов должен учитывать передачу обязательств. Если ценные бумаги будут арестованы, но обязательства не будут переданы, это может привести к серьезным проблемам в будущем. "Мы не можем оказаться в ситуации, когда активы конфискованы, но через несколько лет Россия приходит и говорит: "Я хочу вернуть свои ценные бумаги", – отметила Урбен.

Кроме того, конфискация активов может создать прецедент, подрывающий доверие к международной финансовой системе. Некоторые центральные банки, включая Китай, уже выражали обеспокоенность по этому поводу, что может повлиять на роль евро как резервной валюты.

Сегодня ЕС использует доходы, полученные от управления санкционными активами, для финансирования помощи Украине. В рамках этого механизма союзники Киева выделили средства для кредитной поддержки Украины в 50 миллиардов евро.

Однако идея полной конфискации активов, общая сумма которых достигает 180 миллиардов евро, снова стала актуальна на фоне политических изменений в США. Избрание Дональда Трампа может поставить под угрозу дальнейшую американскую помощь Украине, которая заставляет ЕС искать альтернативные источники финансирования.

Замораживание суверенных активов разрешено в определенных условиях международного права, но их полная конфискация остается спорным вопросом. Принцип государственного иммунитета, закрепленный в международном праве, значительно усложняет реализацию такого сценария. Кроме того, обсуждение необходимости передачи всех обязательств, связанных с конфискованными активами, создает дополнительные юридические риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Еврокомиссия рассматривает возможность разрешить Euroclear использовать часть замороженных российских активов (192 млрд евро) для обеспечения кредита Украине на 45 млрд евро. Такое решение может помочь покрыть юридические расходы и снизить финансовую нагрузку на ЕС, но требует одобрения всех 27 стран-членов.

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