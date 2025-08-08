Россия купила станки Siemens, чтобы создавать взрывчатку для войны в Украине: кто помог обойти санкции

Немецкая машиностроительная компания Siemens предположительно продала России оборудование, необходимое для завода по производству взрывчатки. Станки могли приобрести через российскую компанию-посредника, импортирующую технологии из Китая.

Об этом сообщило в Reuters после ознакомления с таможенными данными и государственными документами о закупках. Это демонстрирует, что ВПК страны-агрессора находит пути, чтобы обойти западные санкции.

Об этом именно идет речь

Речь идет об автоматизированных станках, которые получил "Бийский олеумный завод". Такое оборудование имеет решающее значение для наращивания объемов производства боеприпасов, поскольку оно позволяет повысить производительность труда в условиях дефицита рабочей силы на российском рынке кадров.

"Бийский олеумный завод" принадлежит госпредприятию "Завод имени Я. М. Свердлова", который находится под санкциями США и Евросоюза из-за причастности к полномасштабной агрессии РФ в Украине. Несмотря на это, он может с минимальными трудностями получать западное оборудование.

Соглашение о закупке подписали с российской компанией "Техприбор" еще в октябре 2022 года. А незадолго до окончания 140-дневного срока поставки оборудования компания получила партию от китайского поставщика промышленного оборудования Huizhou Funn Tek.

Сопоставив коды продукции Siemens с таможенными кодами и просмотрев описания в документах, журналисты установили, что два регулятора мощности Siemens, поставленные Huizhou Funn Tek, были идентичными моделям, которые заказал "Бийский олеумный завод". Впрочем, никаких доказательств того, что Siemens было известно о намерении продать это оборудование российскому производителю взрывчатки, не было обнаружено.

В компании заявили, что строго придерживаются всех международных санкций и требуют того же от своих клиентов. Впрочем, там добавили, что некоторые их товары могут попасть в Россию без ее ведома.

Как работает схема по обходу санкций

Завод в Бийске активно расширяют с начала полномасштабного вторжения России в Украину. Сейчас там строитсяновый объект для производства гексогена (бризантная взрывчатка).

Согласно тендерной документации в базе данных государственных закупок РФ, в 2022 и 2023 годах материнская компания "Завод Свердлова" приобрела три комплекта оборудования промышленной автоматизации Siemens, указав, что они предназначены для завода в Бийске. Электронные устройства под суббрендом Siemens Simatic можно интегрировать в промышленное оборудование, что позволяет автоматизировать и контролировать его дистанционно.

Фирмой, выигравшей контракт на поставку части оборудования, стало зарегистрированное в Калининграде ООО "Компания "Техприбор". Согласно данным российской таможни, в феврале-ноябре 2023 года она импортировала партии оборудования Siemens из Китая. В частности, у Huizhou Funn Tek было приобретено два регулятора мощности Siemens – такие же, которые заказывал "Бийский олеумный завод".

На сайте Huizhou Funn Tek указано, что Siemens является ее компанией-"партнером". А представитель китайской фирмы подчеркнула, что все соглашения заключаются с непосредственно производителем, и в Siemens не спрашивали, кто является конечным пользователем.

Как уже сообщал OBOZ.UA, 29 августа президент США Дональд Трамп подтвердил свое намерение ввести против России вторичные санкции. Он дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней на прекращение огня в Украине. Срок ультиматума Белого дома истекает сегодня, 8 августа.

