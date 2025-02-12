Revolut планирует стать "настоящим" банком в Украине: что известно и когда это произойдет

Британский необанк Revolut планирует получить банковскую лицензию в Украине (в настоящее время является финансовым приложением и не имеет права предоставлять банковские услуги), чтобы запустить счета в гривнах, кредиты и эквайринг для бизнеса. Однако конкретные сроки получения лицензии пока неизвестны.

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Об этом рассказал руководитель запуска новых рынков в Revolut Дмитрий Стрельчук в комментарии СМИ. Несмотря на отсутствие банковской лицензии в Украине, пользователи Revolut уже могут осуществлять переводы с карты Revolut на карты украинских банков.

Если перевод происходит на гривневую карту, конвертация происходит автоматически по текущему курсу. В то же время в приложении Revolut доступны счета в более чем 30 разных валютах, но гривна пока отсутствует.

Получение банковской лицензии изменит данную ситуацию. Revolut сможет официально оперировать как банк в Украине, который откроет возможность введения полноценных финансовых услуг в национальной валюте, включая депозиты и кредитование.

Revolut уже давно работает с украинскими клиентами, в том числе с теми, кто живет за границей. Однако компания стремится расширить присутствие непосредственно на украинском рынке. Война и миграционные процессы привели к популярности цифровых банковских услуг среди украинцев, а Revolut видит в этом потенциал для развития.

Кроме того, компания активно поддерживает украинцев, предлагая удобные финансовые решения, такие как быстрые международные переводы, валютные операции без дополнительных комиссий и простое открытие счетов онлайн. Выход на украинский рынок в статусе банка позволит Revolut конкурировать с традиционными банками, предлагая более гибкие и технологические услуги.

Что изменится после получения лицензии

По словам Дмитрия Стрельчука, получение банковской лицензии является стратегической целью компании. Это откроет возможности для новых услуг:

открытие счетов в гривне – пока Revolut не предоставляет такую возможность, однако после получения лицензии пользователи смогут хранить средства непосредственно в национальной валюте;

кредитование физических лиц и бизнеса – компания сможет предлагать потребительские кредиты и финансирование малого и среднего бизнеса;

– компания сможет предлагать потребительские кредиты и финансирование малого и среднего бизнеса; эквайринг для предпринимателей – Revolut станет конкурентом украинским банкам в сфере обслуживания безналичных платежей;

– Revolut станет конкурентом украинским банкам в сфере обслуживания безналичных платежей; депозиты и сбережения – возможность открытия сберегательных счетов в гривнах и других валютах.

Получение лицензии позволит Revolut не только расширить финансовые услуги, но и обеспечить большую интеграцию в финансовую систему Украины. Это станет шагом к росту конкуренции среди украинских банков, что в свою очередь может стимулировать улучшение сервиса и снижение комиссий для клиентов.

Конкретные сроки получения лицензии компания не разглашает, однако планируется, что это произойдет до конца 2025 года. В настоящее время ведутся активные переговоры с Национальным банком Украины по выполнению всех необходимых требований для получения банковского статуса.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 15,56 млрд. грн.

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