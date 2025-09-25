Репарационный кредит ЕС для Украины может достичь колоссальных сумм: СМИ раскрыли цифру

Репарационный кредит ЕС (Европейский Союз) для Украины может достичь 130 миллиардов евро, при этом основой для займа станут замороженные на Западе денежные активы России на сумму около 175 миллиардов евро. Детали предусматривают погашение предыдущего кредита G7 в 45 миллиардов евро, оценку потребностей Украины МВФ (Международный валютный фонд) на 2026-2027 годы.

Идея репарационного кредита принадлежит президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, которая предложила создать финансовый инструмент на основе остатков денежных средств России, замороженных после вторжения РФ в Украину в 2022 году.

По словам фон дер Ляйен, Украина будет возвращать этот кредит только после того, как Россия выплатит репарации в рамках потенциального мирного соглашения. Большинство российских активов, хранящихся в Европе, оцениваются примерно в 210 миллиардов евро. Они хранятся в центральном депозитарии ценных бумаг Euroclear в Бельгии. Из них около 175 миллиардов евро уже достигли срока погашения и стали наличными, что может стать основой для нового кредитного инструмента.

Однако перед тем, как ЕС согласится на репарационный кредит, планируется погасить кредит G7 в размере 45 миллиардов евро, выданный Украине в прошлом году. После этого останется примерно 130 миллиардов евро, доступных для нового инструмента.

Кредитные риски будут нести коллективно европейские страны, а также, возможно, некоторые государства G7. Европейская комиссия разрабатывает механизм, который позволит использовать замороженные российские активы без их конфискации, что является важной красной линией для многих правительств ЕС и Европейского центрального банка.

По словам комиссара ЕС по экономическим вопросам Валдиса Домбровскиса, окончательное решение о размере кредита будет принято только после оценки Международного валютного фонда относительно финансовых потребностей Украины на 2026–2027 годы. Детали еще не согласованы, и сейчас ведутся консультации между европейскими и международными финансовыми структурами.

