Путинский миллиардер пожаловался на санкции: приходится летать одним из худших лоукостеров

Российскому миллиардеру Игорю Макарову, который попал под западные санкции, пришлось, вместо яхты и частных самолетов, путешествовать лоукостером EasyJet. В международном авиарейтинге он занимает последнее место по удовлетворенности сервисом своих клиентов.

Как сообщает австралийский портал ABC, олигарх Игорь Макаров в интервью признался, что после ареста яхты и двух частных самолетов ему пришлось перемещаться по Европе на бюджетном авиаперевозчике EasyJet.

"В чем смысл этих санкций против меня? Чего они добиваются? Они не помогают Украине", – считает миллиардер.

Миллиардер на лоукостере

EasyJet стабильно входит в число аутсайдеров среди крупнейших авиакомпаний Европы по общему рейтингу, надежности, выплатам компенсаций. Например, в индексе Flightright за 2025 год перевозчик занял последнее место по показателю удовлетворенности сервисом своих клиентов.

"Пересесть" на самолеты лоукостера Макарову пришлось из-за санкций. До 2022 года он летал на собственных лайнерах – бизнес-джете ERJ-135 и Boeing Business Jets 2010 года выпуска. Рыночная стоимость этих самолетов – $20 млн и $80 млн соответственно.

Международные санкции против него ввели в 2022 году, после чего в апреле того же года Макаров обратился к российским властям с просьбой отказаться от российского гражданства. Вместо этого он оставил гражданства Молдовы и Кипра. В прошлом году Великобритания, а в 2025-м Австралия сняли с него санкции.

В марте 2024 года на суде в Канаде стало известно, что Макаров просил засекретить его заявление об осуждении вторжения России в Украину из-за"реального риска причинения вреда ему и его матери", которая продолжает проживать в России. Впрочем, на судью это не произвело впечатления, поэтому санкции не были отменены.

Чем известен миллиардер

Игорь Макаров в 1990-х годах основал газовую компанию "Итера", которая впоследствии стала посредником на газовых переговорах между Туркменистаном и "Газпромом". При этом сами поставки шли по газопроводам, которые контролировала газовая монополия. В 2013 году "Роснефть" приобрела 49% "Итера" за $2,9 млрд, из которых $1,8 млрд получил Макаров, после чего он создал холдинг Areti International со штаб-квартирой в Швейцарии. На данный момент бизнесмен входит в пятерку самых состоятельных жителей Кипра и его состояние превышает $2 млрд.

