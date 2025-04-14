ПУМБ признан одним из самых динамичных банков страны по версии NV.ua

Первый украинский международный банк (ПУМБ) занял второе место в рейтинге "Самые динамичные банки" по версии инвестиционной компании DragonCapital и журнала New Voice. В рейтинг вошли 20 банков, которые по итогам 2024 года активнее всего кредитовали население и бизнес, а также привлекали средства на депозитные портфели.

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В частности, банк получил высокие оценки по показателям роста розничных кредитов и депозитов, а также по темпам роста корпоративных депозитов. И это справедливая оценка, ведь в прошлом году ПУМБ продемонстрировал рост кредитного портфеля в розничном сегменте на 66%, а в корпоративном – на 20%. Также существенно вырос и депозитный портфель в рознице – на 13%.

"Признание ПУМБ одним из самых динамичных банков страны – это результат настойчивой работы нашей команды и доверия клиентов. Мы системно развиваем финансовые продукты, поддерживаем бизнес и способствуем экономическому росту страны. Эта награда подтверждает популярность наших финансовых услуг как среди населения, так и среди украинских компаний, а также мотивирует нас и в дальнейшем внедрять. NV.ua и Dragon Capital за высокую оценку нашей работы!" – прокомментировал рейтинг председатель правления ПУМБ Сергей Черненко.

Всего в рейтинг вошли пять государственных банков, семь с зарубежным капиталом и восемь отечественных коммерческих банков.

Рейтинг основан на интегральном показателе, отражающем темпы и объемы роста банка в 2024 году в сегментах: корпоративного кредитования (за вычетом резервов); кредитования населения (за вычетом резервов); привлечение средств бизнеса на текущие и депозитные счета; привлечение средств населения на текущие и депозитные счета.

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, которая с 2000 года работает в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляет полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций и управления активами. Компания имеет более чем 20-летний успешный опыт прямых инвестиций в разных секторах украинской экономики, в частности в недвижимость.