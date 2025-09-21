Производители ВИЭ не имеют ресурсов для восстановления поврежденных объектов из-за долгов, – Корф

Продолжение практики несвоевременных расчетов ведет к потере доверия инвесторов и фактическому сворачиванию новых проектов в энергетике.

Об этом заявил директор ООО НПП "Энерго-Плюс" Евгений Корф.

По его словам, такая ситуация особенно критична в условиях, когда восстановление энергосистемы требует диверсификации генерации и увеличения доли возобновляемых источников.

"Сокращение объемов инвестиций влияет на способность Украины адаптироваться к новым вызовам, в частности к риску дефицита в пиковые периоды. Кроме того, отсутствие выплат усиливает социальную напряженность: производители не могут гарантировать стабильную занятость и не имеют ресурсов на восстановление поврежденных объектов", – подчеркнул он.

На макроуровне долговой кризис, по словам Корфа, блокирует трансформацию энергетики в направлении децентрализации и "зеленой" экономики.

"Украина рискует потерять шанс интегрировать ВИЭ в будущую модель энергобаланса и соответствовать европейским стандартам", – сказал директор "Энерго-Плюс".

Среди ключевых последствий он выделил потерю инвесторов, сокращение мощностей, угрозу стабильности энергосистемы и подрыв репутации государства. В то же время он отметил, что погашение задолженности перед производителями станет прямым сигналом для инвесторов.

"Это откроет путь к новым вливаниям в сектор, ведь большинство украинских компаний уже доказали готовность реинвестировать возвращенные средства в расширение или модернизацию мощностей", – отметил Корф.

Ранее директор Центра исследования энергетики Александр Харченко заявил, что системные долги на рынке электроэнергии превышают 100 млрд грн. По его мнению, при таких условиях долги населения (около 10 млрд грн) являются лишь индикатором общей болезни рынка.