Производитель "Моршинской" предупредил об угрозе потери 1,2 млрд грн на счетах: просит вмешаться АМКУ и Минюст

Производитель минеральных вод IDS Ukraine (среди брендов – "Моршинская", "Миргородская" и др.) обращается в антимонопольный комитет (АМКУ) и Минюст с просьбой обеспечить сохранение своих активов до национализации, которая должна состояться через несколько месяцев, без привлечения избранного Агентством по розыску и менеджменту активов (АРМА) управляющего-конкурента. Там отмечают: в противном случае есть риск потери 1,2 млрд грн со счетов компании.

Об этом сообщили в самой IDS Ukraine во время пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина". Там отметили: также это может привести к тому, что украинский рынок бутылированной питьевой воды будет монополизирован.

"Антимонопольный комитет и Министерство юстиции должны немедленно принять меры по защите интересов государства при взыскании к его доходу корпоративных прав предприятий группы IDS Ukraine", - подчеркнули в компании.

Там отметили: возможны 2 варианта взыскания арестованных активов IDS в доход государства. В частности:

АМКУ не дает разрешения на концентрацию.

В таком случае все арестованные активы IDS Ukraine через несколько месяцев через Высший антикоррупционный суд (ВАКС) изымаются в собственность государства. Стоимость арестованных активов и средства на счетах при этом сценарии сохраняются полностью.

Чтобы этот сценарий был реализован на практике, отметили в IDS Ukraine, АМКУ целесообразно было отказать "Карпатским минеральным водам" в предоставлении разрешения на экономическую концентрацию. И соответственно, в доступе к арестованным активам IDS Ukraine, включая 1,2 млрд грн на банковских счетах.

"Таким своим решением АМКУ предотвратит создание монополии на рынке и усложнение будущего перехода компаний группы IDS Ukraine в государственную собственность", - подчеркнули в компании.

АМКУ дает разрешение на концентрацию.

В таком случае компания "Карпатские минеральные воды", которой планируют передать 2 ключевых актива IDS Ukraine на срок от 2-х до 6-ти месяцев, по своему усмотрению будет управлять полученными активами этих компаний группы IDS Ukraine. После этого имущество будет изъято в собственность государства через ВАКС, но его стоимость существенно снизится из-за разрушения целостности имущественного комплекса.

Кроме того, отметили там, в результате искусственного отделения от группы IDS Ukraine ее главной компании, управляющей всей группой компаний, начнутся необратимые разрушительные процессы у других компаний группы. Они ведь окажутся:

вне ее периметра;

без финансовой, сервисной, сырьевой, логистически дистрибуционной и другой поддержки.

В целом же, резюмировали в компании, главным является вопрос о целесообразности передачи ее активов в управлении конкурентам на несколько месяцев. Особенно, учитывая, что:

"за несколько месяцев государство может приобрести в собственность этот актив";

такое временное управление влечет за собой существенные риски для государства, а именно потеря стоимости компании, чистые активы которой сейчас составляют 3 млрд грн, а величина налогов достигает 1 млрд грн -а текущий год.

25 сентября 2024 года Министерством юстиции был подан иск в ВАКС о взыскании в доход государства 100% корпоративных прав всех компаний группы IDS Ukraine. Как отметили в самой компании, это произошло в то время, когда у АМКУ "продолжается рассмотрение дела об экономической концентрации".

"Существует угроза разрушения добропорядочной конкуренции на рынке бутилированной питьевой воды, поскольку ООО "Карпатские минеральные воды" при получении в управление активов IDS Ukraine будет контролировать долю рынка около 50%. Текущие доли рынка: 40% IDS Ukraine, 9% "Карпатские минеральные воды" , – отметили там.