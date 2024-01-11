Продукты для украинцев стали дороже: названы лидеры по росту цен за год

В Украине за год подорожали основные продукты – на 4%. При этом в декабре-2023 рост цен на них составил 1,9%. Сильнее всего за 12 месяцев цены выросли на мясо и другую продукцию животноводства.

Видео дня

При этом значительно подешевело подсолнечное масло – на 14,9%, свидетельствуют данные Госстата. В годовой топ-5 по росту цен вошли:

мясо и мясопродукты – 12,4%;

сливочное масло – 9,9%;

молоко – 9,7%;

сыр и творог – 7,5%;

хлеб – 7%.

Впрочем, если рассматривать отдельно декабрь-2023 статистика будет другой. За последний месяц 2023 года сильнее всего подорожали овощи и яйца – на 13,9% и 13,8% соответственно.

В то же время под конце года цены на ряд продуктов снизились на 0,5-3%. Так, подешевели крупы, сахар, подсолнечное масло, свинина, макаронные изделия и рис.

В целом (не только в части продуктов) рост цен в Украине за 2023 год замедлился в пять раз. Годовой показатель инфляции составил 5,1%, тогда как в январе показатель достигал 26%.

Как объяснял глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), к такому результату привел ряд факторов:

стабильные поступления финпомощи от партнеров, которые помогли профинансировать дефицит бюджета и удержать ситуацию на валютном рынке;

эффективная относительно жесткая монетарная политика НБУ;

неплохой урожай сельхозпродукции.

Как сообщал OBOZ.UA, рост зарплат в Украине в конце 2023 года все еще не перекрывал инфляцию. Так, за год средние оклады номинально (то есть чисто по сумме) выросли, а вот реально (т.е. с учетом роста цен), наоборот, упали.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!