ПриватБанк окончательно выиграл суд против Коломойского и Боголюбова: какую сумму заплатят

Украинский государственный ПриватБанк одержал окончательную победу в судебном процессе против бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Высокий суд Англии обязал их возместить крупнейшему финучреждению страны более $3 млрд за нанесенный ущерб и судебные издержки.

Об этом сообщили в ПриватБанке. Отмечается, что 10 ноября английский суд наложил на Коломойского и Боголюбова обязательства, которые состоит из покрытия таких расходов:

убытки – более $1,76 млрд;

проценты – более $1,19 млрд;

судебные расходы – 76 млн фунтов стерлингов.

Отмечается, что экс-владельцы ПриватБанка обращались в Высокий суд Англии с просьбой предоставить разрешение на апелляцию июльского решения этого же суда о признании их виновными в совершении масштабного мошенничества против финучреждения. Они также требовали остановить исполнение приговора до рассмотрения апелляции, но оба ходатайства были отклонены судом.

Это означает, что назначенные судом суммы должны быть уплачены до 24 ноября 2025 года. Если Коломойских и Боголюбов этого не сделают, им начнут начисляться проценты.

"Если эти суммы не будут уплачены добровольно, ПриватБанк безотлагательно начнет процесс взыскания и будет добиваться принудительного исполнения решения суда за счет активов бывших владельцев, чтобы получить компенсацию для Банка и, соответственно, для его акционера – Правительства Украины. Активы бывших владельцев находятся под судебным приказом о всемирном аресте активов с декабря 2017 года", – предупредили в "Привате", назвав это решение полной победой для банка.

Отмечается, что после национализации в декабре 2016 года на счетах банка обнаружилась недостача на сумму около $5,5 млрд. В результате государство рекапитализировало банк.

"ПриватБанк приветствует решение суда о взыскании в пользу Банка этой значительной суммы. Это подтверждает обоснованность решения Банка продолжать этот судебный процесс против господина Коломойского и господина Боголюбова в течение многих лет и несмотря на значительные вызовы с целью привлечения их к ответственности за мошеннические действия", – добавили в финучреждении.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что в Украине завершили следствие и открыли материалы дела по подозрению в отношении Игоря Коломойского. Его и еще пятерых человек подозревают в завладении средствами банка на сумму более 9,2 млрд грн.

