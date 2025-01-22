За чай и кофе дешевле 45 евро все равно придется платить пошлину: подробности нового законопроекта о налоге на посылки

В Украине предлагают обложить налогами посылки, присылаемые из-за границы, кроме пересылаемых между физическими лицами безвозмездно и задекларированной стоимостью до 45 евро. Но за чай, кофе и некоторые другие товары все же придется платить пошлину вне зависимости от их фактурной стоимости.

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Об этом говорится в тексте законопроекта №12429, авторами которого являются ряд депутатов (преимущественно от правящей партии "Слуга народа"), в частности Даниил Гетманцев, Александр Сова и Алексей Леонов. Они предлагают освободить от налогообложения НДС международные посылки стоимостью до 45 евро, которые направляются между физическими лицами без какой-либо платы.

В то же время, ряд товаров будут облагать налогами, даже в посылках стоимостью до 45 евро. В частности, это затронет:

подакцизные товары (т.е. алкоголь, табачные товары и другие товары);

духи или туалетную воду в объеме более 50 или 250 граммов соответственно;

кофе или кофейные экстракты и эссенции в объеме более 500 или 40 г соответственно;

чай или чайные экстракты и эссенции в объеме более 100 или 40 г соответственно.

Ранее Гетманцев отметил, что законопроект разрабатывался с участием крупнейших украинских бизнес-ассоциаций. Товары, которые граждане купили на маркетплейсах или других подобных платформах, будут облагаться НДС независимо от их стоимости. При этом ввозная пошлина из таких товаров будет справляться только в случае если их стоимость больше 150 евро.

Впрочем, дополнительные таможенные платежи предлагают не налагать на покупателя, если НДС будет уплачен поставщиком товара или маркетплейсом, что будет способствовать облегчению администрирования НДС и ускорению таможенных процедур.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в настоящее время в Украине действует норма о неуплате НДС при получении почтовой отправки из-за границы стоимостью менее 150 евро. Но отечественный бизнес жалуется, что отсутствие НДС для недорогих посылок бьет по украинским компаниям значительную часть рынка, из-за чего часть рынка может отойти сверхкрупным международным фирмам.

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