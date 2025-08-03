Популярная в Украине ягода резко подешевела: сколько теперь стоит килограмм

Цены на голубику в Украине сейчас составляют 100-180 грн/кг, что на 33% ниже, чем неделю назад. В то же время из-за меньшего урожая ожидается, что в целом в сезоне ягода будет стоить на 20-30% дороже, чем в прошлом году.

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Об этом сообщают аналитики EastFruit. По данным экспертов, основная причина – это пик сбора урожая, который традиционно приходится на конец июля.

В этот период хозяйства массово выводят ягоду на рынок, что создает избыточное предложение и, соответственно, давит на цены. Ситуацию осложняет еще один фактор – часть урожая оказалась среднего и низкого качества. Из-за весенних заморозков, дождей и колебаний температуры многие ягоды потеряли товарный вид, это заставляет производителей реализовывать такую голубику как можно быстрее, чтобы избежать потерь.

В результате цены продолжают стремительно падать, несмотря на то, что общий объем урожая в сезоне меньше, чем в прошлом году. Чтобы не потерять клиентов и сохранить темпы сбыта, фермеры вынуждены постепенно снижать отпускные цены. Сейчас голубика в Украине предлагается в пределах 100–180 грн/кг в зависимости от качества и объемов партии. В среднем это на 33% дешевле, чем еще неделю назад.

Однако, несмотря на текущее снижение, цены на голубику остаются выше, чем в прошлом году – ориентировочно на 23% в среднем. Большинство производителей считают, что этот тренд сохранится до конца сезона. Основной аргумент – меньший общий урожай из-за неблагоприятной погоды, которая сказалась не только на объемах, но и на качестве ягод.

Итак, ситуация на рынке голубики является парадоксальной, с одной стороны, избыточное предложение среднего качества давит на цены, с другой общее уменьшение урожая позволяет удерживать годовой рост стоимости. Спрос же остается стабильным, поэтому ситуация может быстро измениться, как только предложение уменьшится.

Цены на голубику в супермаркетах

По мониторингу же OBOZ.UA, крупные сети украинских супермаркетов продают голубику по 199,89-225грн/кг. В частности:

АТБ – 212,95 грн/кг;

Varus – 199,90 грн/кг;

Сильпо – 224 грн/кг.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине подешевела морковь. Сейчас производители отпускают ее по 9-16 грн/кг, что в среднем на 10% ниже, чем неделей ранее. Причиной же этого в экспертных кругах называют перенасыщение рынка этой продукцией.

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