Популярная в Украине ягода резко подешевела: почему и сколько теперь стоит

В этом сезоне голубика в Украине подешевела почти на 30-40% из-за перепроизводства и поступления на рынок большого количества некачественной ягоды. В супермаркетах сейчас цена колеблется от 316 до 490 гривен за килограмм, в зависимости от качества и региона продажи.

Об этом рассказал директор ООО "Органический сад" Богдан Боднар в комментарии СМИ. Этот сезон для производителей голубики на Львовщине выдался чрезвычайно сложным. В период массового созревания ягод местные рынки буквально завалили некачественной продукцией, что привело к стремительному падению цен.

Как сообщил Боднар , в этом году на рынке наблюдается перепроизводство, а вместе с ним и существенное снижение стоимости ягоды. "Многие производители погнались за хайпом на голубике, насадили много гектаров, а потом поняли, что по капитализации не вытягивают. Где-то в уходе недофинансируют, где-то в агротехнологии идет экономия, у кого-то нет своего холодильника и, соответственно, правильного хранения. А голубика долго не будет лежать, и они предпочитают продать ее за условных 100 гривен, чем выбросить", – объяснил аграрий.

По словам Боднара, на рынке появилось много мелких фермеров, которые решили быстро заработать на популярной культуре, но не учли технологических и финансовых нюансов. Часто такие хозяйства работают без систем орошения, удобрений и холодильников, а уборкой урожая занимаются самостоятельно или привлекают нескольких помощников.

"Система ухода, полива тоже очень упрощены, сделаны на коленке. То есть расходы по сравнению с профессиональными плантациями на порядок ниже", – рассказывает предприниматель. Именно такие небольшие фермы, по его мнению, и сбивают рыночную цену, ведь не имеют возможности хранить ягоды, а потому вынуждены продавать их сразу после сбора – иногда даже ниже себестоимости.

Несмотря на резкое падение цены на рынках, супермаркетные сети оставляют цены на более-менее стабильном уровне. Это связано с тем, что крупные ритейлеры обычно работают с проверенными поставщиками и не реагируют мгновенно на колебания цен.

"Единственное, что держит на определенном уровне адекватную цену, – это сети, которые не так резко реагируют на ценовые колебания", – отмечает Боднар. Таким образом, для профессиональных производителей, которые инвестируют в технологии, холодильники и логистику, еще остается шанс удержать прибыльность.

Эксперты прогнозируют, что в следующем году часть мелких производителей может выйти с рынка из-за убытков. Те, кто не имеет условий для хранения или переработки, не смогут конкурировать со средними и крупными фермами.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине прогнозируется подорожание овощей борщового набора – моркови, свеклы, лука, капусты и чеснока, примерно на 5-6 гривен за килограмм. Эксперты объясняют это сухой погодой, нехваткой овощехранилищ и сезонным уменьшением предложения на рынке.

