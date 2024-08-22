Популярная марка кетчупа может исчезнуть? Производитель оказался под угрозой из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары во всем мире компания Kraft Heinz, которой принадлежит марка известных в Украине соусов Heinz, столкнулась с крупной нехваткой помидоров. Чтобы не дать бренду исчезнуть, его руководство решило изменить технологию производства, заменив сорт томатов более жаростойким. В конечном итоге это может сказаться на стоимости продукции.

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Как сообщает EastFruit, из-за изменения климата некоторые виды помидоров находятся под угрозой – в Калифорнии их урожайность может снизиться на 20%. США – важный регион для Heinz, здесь ежегодно производится 300 млн из 660 млн бутылок кетчупа.

Из-за глобального потепления подразделение компании HeinzSeed начало около 800 параллельных испытаний сортов томата – из них отберут наиболее перспективные. Те, которые не пройдут испытания, прекратят использовать для изготовления соусов.

Kraft Heinz – одна из крупнейших компаний по производству упакованных продуктов питания стоимостью $42 млрд, из которых $5 млрд приходится на Heinz. Последствия жары для урожаев томатов в компании пока не оценили, так как сборка плодов завершится только в середине октября – только после этого исследователи узнают, как их овощи перенесли летнюю жару.

По мнению экспертов, урожайность может снизиться на 20%. Поиск сортов, способных выдерживать высокие температуры, является частью процесса селекции томатов, но в этом году жара была особенно сильной.

В Kraft Heinz рассматривают жару этого года как очередное испытание для сортов томатов, которые она уже выращивает на поле. Управляющий директор Калифорнийского института исследования томатов Зак Бэгли считает, что дополнительные исследования позволят найти еще больше способов сохранить урожай в условиях засухи.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что жара сказалась и на урожаях аграрной продукции во всем мире. В частности, из-за климатических изменений в 2024 году сильно снизилась урожайность пшеницы, из-за чего в Украине могут сильно вырасти цены на хлеб.

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