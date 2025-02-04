Старый Mercedes-Benz продали на аукционе за огромную сумму: как выглядит уникальный автомобиль. Фото

Болид Mercedes Benz W 196 R Stromlinienwagen 1954 года выпуска стал одним из самых дорогих авто в мире. Этот автомобиль оценили на аукционе RM Sotheby's за в 51,155 млн долларов.

Видео дня

Таким образом, Mercedes Stromlinienwagen стал самым ценным гоночным автомобилем Grand Prix, и вторым по стоимости автомобилем из всех когда-либо проданных в мире. Об этом свидетельствуют данные Sotheby's.

Этот лот стал единственным на торгах в Штутгарте. Перед продажей автомобиль долгие годы находился в коллекции автомобильного музея Indianapolis Motor Speedway.

Автомобиль с номером шасси 00009/54 оснащен обтекаемым кузовом Stromlinienwagen с закрытыми колесами. Всего с таким кузовом было лишь четыре экземпляра.

Проданный болид впервые участвовал в гонках в 1955 году – на Grand Prix Буэнос-Айреса. Пилотом был на тот момент будущий пятикратный чемпион мира Хуан Мануэль Фанхио. Позже болидом управлял и Стирлинг Мосс.

В 1965 году концерн Daimler-Benz AG подарил этот автомобиль музею Indianapolis Motor Speedway. Теперь музей принял решение расстаться с некоторыми экспонатами, в том числе легендарным болидом. Вырученные средства там обещают инвестировать в реконструкцию музея и реставрации других машин из запасников. Новая концепция предполагает, что музей сильнее сосредоточится на американских авто.

Ранее самым дорогим экземпляром модели был W196 был другой болид 1950-х годов. В 2013 году на "Фестивале скорости" в Гудвуде за него заплатили 22,6 млн евро.

А в целом больше денег, чем за Mercedes Benz W 196 R Stromlinienwagen, отдавали только за Mercedes-Benz 300 SLR Uhlenhaut Coupé 1955 года. Его также продали на RM Sotheby's – за 135 млн долларов в 2022 году.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине продают старый мяч по цене трехкомнатной квартиры. Мяч, по словам продавца, является "подлинным историческим артефактом".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!