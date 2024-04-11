Открытый реестр санкций уже действует: воспользоваться может каждый украинец

Украина ввела в действие Государственный реестр санкций, позволяющий каждому украинцу бесплатно получить информацию о лицах и компаниях, в отношении которых введены ограничения. На сайте доступна возможность электронного получения выписки с информацией о лице, а также просмотр всех последних санкционных решений в Украине.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Отмечается, что ведение реестра осуществляется Аппаратом СНБО Украины. Доступ к реестру можно получить по ссылке.

В реестре уже содержится более 28 тысяч физических и юридических лиц, включенных в украинские черные списки. Это касается не только решений СНБО, но и судебных решений по применению санкций.

"Согласно решению СНБО, реестр является информационно-коммуникационной системой, которая обеспечивает сбор, накопление, защиту, учет, отражение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции", – разъяснили в Раде.

Данные в реестре оперативно обновляются. А также открыты и общедоступны всем гражданам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как получить выписку из Государственного реестра санкций: инструкция

Чтобы получить выписку из реестра, на главной странице веб-сайта необходимо перейти в раздел "Извлечение из реестра". Затем необходимо выбрать, для кого нужно получить выписку – для физического или юридического лица. После этого необходимо ввести все доступные данные об этом лице. Согласно проверке, проведенной OBOZ.UA, для физических лиц достаточно указать их ФИО.

После ввода сведений на странице отображается информация о статусе лица, находящегося под санкциями. Для физического лица будут приведены, в частности, его гражданство, дата рождения, а в отдельных случаях – налоговый номер. Кроме того, будут перечислены все акты о применении и изменении санкций в хронологическом порядке.

В конце страницы появится опция "Создать подъемник". Эта кнопка позволяет сохранить всю информацию о лице, находящемся под санкциями, в формате PDF или как архив ZIP.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд Европейского Союза в Люксембурге 10 марта распорядился исключить из списков санкций ЕС двух российских олигархов – соучредителей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Однако на самом деле санкции против них остались в силе.

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