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Открытый реестр санкций уже действует: воспользоваться может каждый украинец

Дарина Герцева
Рынки и компании
2 минуты
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Как работает Государственный реестр санкций в Украине

Украина ввела в действие Государственный реестр санкций, позволяющий каждому украинцу бесплатно получить информацию о лицах и компаниях, в отношении которых введены ограничения. На сайте доступна возможность электронного получения выписки с информацией о лице, а также просмотр всех последних санкционных решений в Украине.

Об этом сообщили в Государственной службе специальной связи и защиты информации Украины. Отмечается, что ведение реестра осуществляется Аппаратом СНБО Украины. Доступ к реестру можно получить по ссылке.

Главная страница Государственного реестра санкций

В реестре уже содержится более 28 тысяч физических и юридических лиц, включенных в украинские черные списки. Это касается не только решений СНБО, но и судебных решений по применению санкций.

"Согласно решению СНБО, реестр является информационно-коммуникационной системой, которая обеспечивает сбор, накопление, защиту, учет, отражение, обработку и предоставление информации обо всех субъектах, в отношении которых применены санкции", – разъяснили в Раде.

Количество подсанкционных лиц в реестре

Данные в реестре оперативно обновляются. А также открыты и общедоступны всем гражданам, за исключением случаев, предусмотренных законом.

Как получить выписку из Государственного реестра санкций: инструкция

Чтобы получить выписку из реестра, на главной странице веб-сайта необходимо перейти в раздел "Извлечение из реестра". Затем необходимо выбрать, для кого нужно получить выписку – для физического или юридического лица. После этого необходимо ввести все доступные данные об этом лице. Согласно проверке, проведенной OBOZ.UA, для физических лиц достаточно указать их ФИО.

Инструкция по созданию выписки о личности

После ввода сведений на странице отображается информация о статусе лица, находящегося под санкциями. Для физического лица будут приведены, в частности, его гражданство, дата рождения, а в отдельных случаях – налоговый номер. Кроме того, будут перечислены все акты о применении и изменении санкций в хронологическом порядке.

Выписка о подсанкционном лице в реестре

В конце страницы появится опция "Создать подъемник". Эта кнопка позволяет сохранить всю информацию о лице, находящемся под санкциями, в формате PDF или как архив ZIP.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, суд Европейского Союза в Люксембурге 10 марта распорядился исключить из списков санкций ЕС двух российских олигархов – соучредителей концерна "Альфа-Групп" Михаила Фридмана и Петра Авена. Однако на самом деле санкции против них остались в силе.

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