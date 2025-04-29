Осталось только два месяца: биткоину прочат новый исторический максимум

Во втором квартале курс криптовалюты биткоин может достигнуть около 120 тысяч долларов за монету, что станет для нее новым историческим максимумом. К этому может привести стратегический уход инвесторов от американских активов на фоне торговой нестабильности в США из-за политики действующей администрации.

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Как сообщает CoinDesk, такой прогноз опубликовал руководитель отдела исследования цифровых активов в банке Standard Chartered Джеффри Кендрик. Он считает, что самая большая по рыночной капитализации криптовалюта достигнет 120 тыс. долларов за 1 BTC уже к концу июня, и подтвердил свой предварительный прогноз о 200 тыс. долларов до конца года

Кендрик отметил, что срочная премия казначейства США, с которой тесно коррелируется цена Bitcoin, достигла максимума за 12 лет. Кроме того, "киты" (крупнейшие инвесторы) также усилили приток своих инвестиций.

Анализ биткоина по времени показывает, что американские инвесторы могут искать неамериканские активы. А данные о потоках денег в биржевых фондах (ETF) за последнюю неделю свидетельствуют о "перераспределении из золота на BTC", пишет аналитик. "Bitcoin может быть лучшей защитой от рисков финансовой системы, чем золото", – добавил он.

К моменту публикации Bitcoin торговалось около 94,95 тыс. долларов. Ранее Джеффри Кендрик уже давал очень оптимистичные прогнозы по курсу биткоина. Он уверен, что цена актива вырастет:

к концу 2025 года – до $200 тыс .;

.; к концу 2026 года – до $300 тыс .;

.; к концу 2027 года – до $400 тыс .;

.; к концу 2028 года – до $500 тыс. и будет держаться на этом уровне до конца 2029 года.

Но это будет зависеть от улучшения доступа инвесторов к криптовалюте благодаря положительным нормативным изменениям в отрасли. Кендрик отмечает, что администрация Дональда Трампа не будет оказывать сильное давление на криптоиндустрию, как это было при его предшественнике Джо Байдене.

В то же время спотовые биржевые фонды (ETF) на биткоин, запущенные в США в январе 2024 года, значительно расширили доступ инвесторов к крипторинку, поэтому сейчас показатель чистого притока капитала в эти инвестиционные продукты вырос до $39 млрд. По мере развития криптовалютных ETF и улучшения финансовой инфраструктуры, особенно благодаря расширению рынков опционов и институционным контрагентам, волатильность биткоина будет постепенно снижаться, что станет другим фактором, который подтолкнет биткоин к росту, объяснял Кендрик.

Впрочем, как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в этом же месяце курс биткоина впервые за 5 месяцев опустился ниже 75 тысяч долларов за монету. Обвал "цифрового золота" произошел на фоне пошлин, по которым США обложили практически все импортные товары, объявив торговую войну почти всем странам мира.

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