Осталось меньше двух недель: с 1 июля мобильный оператор изменит правила для украинцев

Уже с 1 июля абоненты мобильного оператора "Киевстар" больше не смогут пополнять мобильный счет с помощью короткой USSD-команды *134# и голосового меню по номеру 899. Оператор решил закрыть сервис "Мобильный платеж", объяснив это переходом пользователей на современные цифровые каналы оплаты.

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О предстоящих изменениях сообщили в самом "Киевстаре". В компании отметили, что пополнение с помощью коротких команд постепенно утратило популярность среди клиентов.

"Абоненты выбирают для пополнения доступные современные цифровые сервисы", – пояснили в компании. Таким образом, уже с 1 июля сервис "Мобильный платеж" через *134# и номер 899 будет недоступен.

В то же время изменения касаются только способа пополнения счета. Работа мобильной связи, интернета, тарифы и другие услуги оператора останутся без изменений.

Кого коснутся изменения

В первую очередь нововведения почувствуют абоненты, привыкшие пополнять счет без использования мобильного приложения или личного кабинета. После отключения сервиса для пополнения счета им придется использовать другие способы.

USSD-команды работают без доступа к интернету ипозволяют быстро получать услуги оператора через специальные цифровые коды в формате *XXX#. В частности, с помощью комбинации *134# пользователи могли пополнить счет банковской картой непосредственно с телефона.

Как теперь пополнять счет

В компании рекомендуют пользоваться следующими каналами:

приложение "Мой Киевстар";

официальный сайт оператора;

банковские приложения;

другие платежные сервисы.

Для большинства абонентов изменения вряд ли будут ощутимы, однако они могут создать неудобства для пользователей кнопочных телефонов или тех, кто привык пополнять счет без интернета.

Это не единственное изменение: "Киевстар" отказывается от 3G

Параллельно оператор продолжает масштабное сворачивание сети третьего поколения. В "Киевстаре" сообщали, что до конца 2026 года планируют полностью отключить технологию 3G и перевести сеть на стандарт LTE (4G).

Во многих населенных пунктах сеть третьего поколения уже прекратила работу. В компании отмечают, что сейчас 4G охватывает около 97% населения Украины и все основные автомобильные дороги.

Стратегия оператора предусматривает дальнейшее развитие LTE-сети, которая должна оставаться основной технологией мобильной связи в ближайшие годы. В то же время запуск полноценной сети 5G в Украине в компании связывают с окончанием войны.

Как сообщал OBOZ.UA, украинцы также смогут пользоваться мессенджерами и картами даже в зонах, где отсутствует мобильное покрытие. Услуги станут доступны для абонентов "Киевстар", активировавших на своих смартфонах функцию Starlink Direct to Cell.

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