Осталось 2 недели: "Укрзалізниця" закроет старый сайт для покупки билетов на поезд

Украинцы с 1 сентября 2024 года не смогут купить билеты на поезда через старый онлайн-сервис "Укрзалізниці" (УЗ). Оформление проездных документов будет доступно только на новом сайте и в официальном мобильном приложении компании.

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Речь идет о закрытии продаж билетов по адресу booking.uz.gov.ua. Доступными останутся услуги по адресу booking-new.uz.gov.ua, рассказал руководитель пассажирского направления УЗ Александр Перцовский в интервью Forbes Ukraine.

"Разработанный в 2017 году по заказу УЗ сервис для покупки и резервирования онлайн ж/д билетов по адресу booking.uz.gov.ua с 1 сентября прекратит продажу билетов", – заявил Перцовский. Также он отметил, что 85% билетов компания уже продает онлайн.

На этом сайте УЗ с 1 сентября билеты на поезда не будут продаваться:

Так выглядит новый сайт "Укрзалізниці" для покупки билетов:

Перцовский уточнил, что по старому адресу будет открываться новая версия сайта. Но пользователи некоторое время еще смогут попасть на страницы старого сервиса, чтобы просмотреть купленные билеты.

Напомним, ранее компания, которая разработала старый сервис УЗ для покупки билетов судилась с компанией. Речь идет о фирме Unit, которая выиграла соответствующий тендер в 2017 году.

Как писали профильные СМИ, "Укрзалізниця", согласно тендерной документации, должна была принять работы от Unit в 9 этапов. Четыре из них прошли успешно, однако компания обвинила УЗ в саботаже касательно оставшихся пяти.

Через суд фирма требовала принять работы и выплатить задолженность. В начале 2020 года это требование удовлетворил Хозяйственный суд города Киева. Он обязал УЗ выплатить разработчику 625 тыс. грн.

В августе 2022 года "Укрзалізниця" запустила собственное мобильное приложение для продажи билетов и информирования пассажиров. А 14 мая 2024 года УЗ запустила новый сайт для продажи билетов.

Как сообщал OBOZ.UA, "Укрзалізниця" планирует повысить стоимость билетов на пассажирские поезда. Для этого компания уже разрабатывает соответствующую модель изменения тарифов.

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