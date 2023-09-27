Из Польши и Чехии запустят новые поезда в Украину, – глава УЗ

Уже в октябре частная польская железнодорожная компания SKPL начнет выполнять рейсы из Рaвы-Русской в Варшаву. При этом в ноябре запустят рейс Чоп – Прага наибольшего частного железнодорожного пассажирского перевозчика в Центральной Европе RegioJet (Чехия).

Об этом рассказал глава правления "Укрзaлізниці" (УЗ) Евгений Лященко в интервью агентству "Интерфакс-Украина". Он уточнил, что иноперевозчики допущены на евродороге, поскольку УЗ не имеет достаточно подвижного состава, необходимого для выполнения пассажирских перевозок такого формата.

"Сообщение (Рaвa-Русская – Львов с польской компанией SKPL. – Ред.) будет запущено в октябре текущего года. Это будет первый опыт сотрудничества УЗ с европейской компанией на пассажирском направлении. RegioJet к тому времени еще не успеет запуститься. Они начнут выполнять рейсы Чоп – Прага примерно с ноября. Но это тоже произойдет до конца 2023 года. Из RegioJet у нас сейчас два проекта на выходе: рейсы Чоп – Прага и Перемышль – Берлин – Ганновер", – сказал Лященко.

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Глава компании добавил, что впоследствии может быть создана и европейская пассажирская компания УЗ, как появилась на рынке грузовых перевозок Cargo Polska. "Но это сложный и длительный процесс. Кроме того, нужен подвижной состав: вагоны, локомотивы. Должен признать: это вопрос не одного года", – подчеркнул он.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, в октябре вдвое увеличится количество ж/д билетов на популярном маршруте Харьков – Перемышль. Обновленный рейс запускают после ремонта на станции Перемышль.

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