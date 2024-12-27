Одна из крупнейших в мире контейнерных компаний возвращается в Украину: когда будет первый рейс

Один из крупнейших в мире операторов морских контейнерных перевозок, французская CMA CGM, возобновит судоходное сообщение с Украиной Черным морем. Компания запустит маршрут, который соединит Пирей, Стамбул и Одессу.

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Как сообщает профильное издание Splash 24/7, новый маршрут Odessa Express (ODX) начнется 24 января в направлении из Пирея, прибытие в Одессу ожидается 28 января. Всего на рейсе будут задействованы два судна: Lila Canada и TJ Orhan вместимостью 1118 TEU и 1550 TEU соответственно.

Марсельская CMA CGM станет вторым крупным оператором, вернувшимся в Украину с собственными судами после начала полномасштабного вторжения России, и первым, который обеспечит судоходное сообщение Украины с Грецией. Ранее в этом году рейс Констанца (Румыния) – Черноморск начал MSC.

Регулярные морские рейсы в Украину возобновились в апреле этого года, когда украинская транспортно-логистическая компания Iteris Feeders открыла маршрут между Констанцой и Черноморском. Также о возобновлении приостановленного в начале 2022 года маршрута между Турцией и Украиной объявил турецкий оператор Medkon Lines. Компания планируется вернуться в Украине в середине января.

Кроме контейнерных перевозок, Украина продолжает экспортировать зерно "морским коридором". Но осенью Россия провела ряд ракетных атак на украинские порты и инфраструктуру, чтобы полностью остановить украинский экспорт. Но даже несмотря на это, украинские порты работают в штатном режиме, а объемы экспорта даже превышают прошлогодние показатели.

Также OBOZ.UA сообщал, что Украина впервые за два года возобновила паромное сообщение с Грузией, которое прекратилось с началом полномасштабного вторжения российских войск в феврале 2022 года. Первый рейс ожидается уже 7 июля.

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