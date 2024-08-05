Один из самых известных модных брендов ушел из РФ: кто купил бизнес

Немецкая компания Hugo Boss окончательно покидает российский рынок из-за полномасштабного нападения страны-агрессора на Украину. Бизнес купила компания "Стокманн".

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Об этом сообщили в Reuters. "Мы можем подтвердить, что наше российское дочернее предприятие было продано компании АО "Стокманн", которая принадлежит одному из давних оптовых партнеров Hugo Boss в этой стране", – заявили в Hugo Boss.

Сделка была закрыта 2 августа, но ее сумма не раскрывается. Известно, что законодательство РФ обязует иностранные компании должны продавать свои в стране со скидкой не менее 50%. Исходя из того, что на конец 2022 года у Hugo Boss было 19 магазинов в России и с учетом всех скидок эксперты предположительно оценивают соглашение в 800 млн рублей при рыночной стоимости бизнеса 1,8 млрд руб.

После начала полномасштабного вторжения РФ в Hugo Boss заявили о намерении приостановить розничную торговлю, электронную коммерцию и закрыть свои магазины в стране-агрессоре. Но позже стало известно, что она продолжает торговлю. По состоянию на конец марта-2023 в базе данных российской таможни числилось около 18 тыс. транзакций в год от "Хьюго Босс РУС" за прямые поставки от Hugo Boss AG. На этом фоне Hugo Boss подвергся давлению со стороны коалиции активистов B4Ukraine.

"В плане оптового бизнеса мы выполняли договорные обязательства перед нашими партнерами. В этом контексте Hugo Boss всегда соблюдает действующие санкции ЕС", – утверждают в немецкой компании.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что не все западные спешат уходить с рынка страны-оккупанта. Например, производитель Milka и Oreo, Mondelez International, вообще решила засекретить финансовую отчетность своего российского бизнеса за 2023 год. Несмотря на обещания сократить деятельность, Mondelez продала в России 9800 тонн шоколада.

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