Производитель Milka и Oreo не вышел с рынка РФ: компания засекретила данные о прибыли

Mondelez International, производитель Milka и Oreo, решила не обнародовать финансовую отчетность своего российского бизнеса за 2023 год, что вызвало критику со стороны коалиции B4Ukraine из-за отказа компании выходить с российского рынка. Несмотря на обещания сократить деятельность, Mondelez продала в России 9800 тонн шоколада.

Видео дня

Об этом сообщила коалиция B4Ukraine в комментарии СМИ. Решение не раскрывать финансовые данные, по словам представителей B4Ukraine, является частью попытки гигантов потребительских товаров, таких как Mondelez, Nestle и Mars, избежать репутационного краха, связанного с их отказом выходить с рынка России.

"Решение не раскрывать данные (как это делают также Nestle и Mars) демонстрирует попытку гигантов потребительских товаров избежать дальнейшего репутационного краха, связанного с их отказом выходить с рынка страны-агрессора", – заявили в B4Ukraine. Mondelez International ранее обещала сделать свой российский бизнес автономным, с самодостаточной цепочкой поставок, до конца 2022 года.

Однако, несмотря на обещания сократить деятельность в России, компания продолжает расширять свой бизнес по некоторым показателям. "Несмотря на обещания сократить деятельность в России, а также наши многочисленные попытки привлечь руководство компании к диалогу, Mondelez продолжает расширять российский бизнес по некоторым показателям", – рассказали в B4Ukraine.

Факты говорят о том, что Mondelez активно расширяет свое присутствие на российском рынке. По данным коалиции B4Ukraine, компания продала в РФ 9800 тонн шоколада Milka только за первый квартал 2024 года, что в шесть раз больше, чем было отмечено в ее прогнозе.

Российская "дочка" Mondelez и ее сотрудники остаются связанными с остальной компанией. Источник Reuters сообщил, что российское дочернее предприятие до сих пор использует общую систему планирования ресурсов (ERP) Mondelez. Более того, российские сотрудники, работающие на российский бизнес, продолжают участвовать в рабочих встречах с работниками из других регионов.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, некоторые западные компании, такие как Avon, Air Liquide и Reckitt, несмотря на первоначальные планы, решили остаться на российском рынке из-за сложностей с продажей бизнеса и стратегических соображений. В России осталось более 2100 транснациональных корпораций, в то время как примерно 1600 международных компаний ушли с рынка или свернули свою деятельность.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!