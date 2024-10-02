Очередной болезненный удар от "друзей" России: Саудовская Аравия угрожает обвалить стоимость нефти

Саудовская Аравия готова резко увеличить добычу нефти и обвалить стоимость "черного золота" до 50 долларов за баррель. Таким образом, один из крупнейших производителей этого ресурса может наказать страны с картеля ОПЕК+, которые не соблюдают свои квоты добычи.

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Как сообщает Wall Street Journal, об этом предупредил министр нефти Абдулазиз Бин Салман аль Сауд. Угрозы саудитов прозвучали на прошлой неделе в телефонном разговоре представителей картеля.

Якобы аль Сауд обвинил в превышении установленных квот Ирак и Казахстан. Журналисты расценили его слова как скрытую угрозу начать ценовую войну сохранению доли рынка, принадлежащего Саудовской Аравии.

Стоит отметить, что именно Саудовская Аравия раньше вынуждала других членов клуба ОПЕК+ сократить добычу с ноября 2022 в попытке сохранить высокие цены, говорится в публикации.

В 2022 году нефть марки Brent в среднем стоила рекордные за 8 лет $99 долларов за баррель. С этого времени стоимость снизилась из-за увеличения поставок от производителей, не входящих в ОПЕК (в частности, США), и слабого роста спроса в Китае. В сентябре-2024 средняя цена на Brent составила $73 за баррель.

По данным Международного валютного фонда, в бюджет Саудовской Аравии заложена цена на нефть около $100 за баррель. Именно эта страна взяла на себя большую часть сокращений ОПЕК+, сократив свою добычу на 2 млн баррелей в день за последние два года, что составляет более трети сокращений, осуществленных членами организации. В настоящее время королевство добывает 8,9 млн баррелей в сутки, что является самым низким показателем с 2011 года.

Также OBOZ.UA сообщал, что от стоимости нефти зависит способность России финансировать войну против Украины. В частности, ранее экс-премьер-министр России Михаил Касьянов утверждает, что снижение цен на нефть станет для России более сильным ударом за санкции. В частности, если стоимость черного золота упадет до 40 долларов за баррель в течение года, диктаторскому режиму Владимира Путина не хватит финансов для ведения войны против Украины.

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