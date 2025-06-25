Обстрелы изменили предпочтения украинцев: на какие квартиры теперь "охотятся" на рынке недвижимости

Украинцы все чаще стали отдавать предпочтение квартирам и частным домам, в основном в бюджете до $60 000 – именно этот сегмент стал самым популярным среди тех, кто планирует покупку жилья. На выбор существенно начали влиять факторы безопасности, покупатели все больше обращают внимание на наличие укрытий, автономное отопление и другие элементы защищенной жизни.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA с ивента OLX Недвижимость, на котором эксперты поделились актуальной ситуацией на рынке жилья и результатами ряда исследований. По данным экспертов, сейчас 62% украинцев планируют или по крайней мере рассматривают возможность покупки жилья.

Треть(32%) не планирует таких шагов, а 21% уже четко определились с намерением приобрести недвижимость в ближайшее время. Еще 6% колеблются и склоняются к аренде. Наиболее популярными вариантами для покупки являются квартиры – 61% опрошенных указали именно этот тип жилья.

Частный дом рассматривают 48%, а коттеджи или таунхаусы – 13%. При этом половина покупателей не имеют однозначного предпочтения между новостройками и вторичным жильем, 61% рассматривают и то, и другое. Лишь 14% хотят исключительно новое жилье, а 24% – ищут только "вторичку".

Фактор безопасности остается ключевым в решении о покупке жилья. Частота атак РФ напрямую влияет на желание покупать недвижимость у 50% опрошенных. Еще 31% испытывают частичное влияние, и только 19% заявляют, что это не влияет на их планы.

При принятии решения украинцы руководствуются тремя главными критериями: стабильность доходов и экономические прогнозы (49%), ситуация на фронте (45%) и уровень цен на рынке (42%). Значительно меньшее значение имеют международная помощь (9%) и другие факторы (7%).

Подавляющее большинство потенциальных покупателей (44%) рассчитывает на бюджет до $30 000. Еще 35% готовы потратить от $30 000 до $60 000, а 17% — в пределах $60 0004150000. Лишь 4% ориентируются на сегмент $150 000 и выше. При выборе жилья украинцы прежде всего обращают внимание на:

цену – 79%;

– 79%; площадь и количество комнат – по 74%;

– по 74%; район – 71%;

– 71%; инфраструктуру рядом – 69%.

Кроме стандартных критериев, растет спрос на автономность и безопасность, 69% указывают важность этажа, 63% – наличие источников питания, 61% – автономное отопление, 60% – укрытие. Чаще всего жилье покупают, чтобы улучшить условия проживания — так ответили 47% респондентов, 45% хотят жить отдельно, а 19% просто изучают рынок на будущее.

Еще 18% видят в недвижимости инвестиционный потенциал. Значительно меньше опрошенных покупают жилье из-за смены места работы или учебы (8%) или вынужденной миграции из-за войны (7%).

А вот, относительно покупки жилья в кредит – ситуация остается неопределенной. 59% еще не определились, 36% точно не рассматривают такую возможность, 23% – скорее всего нет, и только 9% заявили о готовности воспользоваться кредитом. Преимуществами кредитования украинцы считают:

возможность не накапливать долго (59%);

участие в государственных программах (44%);

фиксированные ежемесячные платежи (42%);

фиксацию суммы в гривне (33%);

выгодные условия (23%).

Как сообщал OBOZ.UA ранее, украинцы все чаще покупают "страховое" жилье в тыловых регионах, как запасной вариант на случай обострения войны. Владельцы не планируют там жить, но рассматривают это как безопасную альтернативу для эвакуации семьи в критических условиях.

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