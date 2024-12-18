Новогодний стол подорожал почти на 25%: сколько украинцам придется отдать за праздничное угощение

Новогодний стол-2024 обойдется украинцам в 3594 грн, что на 24,8% дороже, чем в 2024 году. Больше выросли в цене овощи ( +32% ), фрукты ( +49% ), а также мясные и молочные продукты, что ощутимо влияет на общие расходы украинских семей.

Видео дня

Об этом рассказал директор Национального научного центра "Институт аграрной экономики", академик НААН Юрий Лупенко. Ученые провели расчеты средней стоимости традиционного новогоднего стола для семьи из четырех человек.

В 2024 году такой стол обойдется в 3594,05 грн. Если учитывать деликатесы, сумма растет до 4333,05 грн, что на 27,3% больше, чем в прошлом. Основными компонентами праздничного меню есть салаты, мясные и рыбные продукты, овощи, фрукты, хлеб, напитки и десерты.

Салаты

Оливье (3 кг):

стоимость – 384,41 грн (+17,7%);

(+17,7%); самый дорогой ингредиент – колбаса: 160 грн. за 0,5 кг (+11,1 %);

(+11,1 %); другие компоненты: яйца (+35,4%), зеленый горошек (+24,6%), картофель (+70%), морковь (+98,7%), лук (+5,7%).

Сельдь под шубой (1,57 кг):

стоимость – 168,19 грн (+21,9%);

(+21,9%); основные составляющие: сельдь (119 грн. за 0,5 кг), майонез (25,88 грн.), свекла (+22 %), морковь и картофель (удорожание более чем в 2 раза).

Мясо и рыба

В целом стоимость мясных продуктов выросла на 13,4%:

сырокопченая колбаса – 334 грн за 350 г (+19%);

(+19%); филе куриное – 174 грн за 1 кг (+9%);

(+9%); сельдь – 119 грн за 0,5 кг.

Овощи

В 2025 году стоимость овощей увеличилась на 32%:

картофель (2 кг) – 65 грн (+70 %);

(+70 %); шампиньоны – 157 грн за 1 кг (+15 %);

(+15 %); свежие огурцы – 55 грн за 0,5 кг (+22%).

Фрукты

Фрукты выросли в цене на 49%:

мандарины (2 кг) – 177 грн .

. бананы (1 кг) – 62 грн.

Напитки

шампанское "Артемовское" – 209 грн за бутылку (+17%);

бренди "Шабо" – 263 грн за 0,5 л (+25%);

(+25%); безалкогольные напитки (соки, минеральная вода) – 110,95 грн (+7,3%).

Любителям деликатесов придется потратить еще больше. Баночка красной икры (100 г) будет стоить в среднем 420 грн, а 180 г красной рыбы – 319 грн. Из-за высоких цен большинство украинцев вынуждены будут сокращать расходы. Однако традиции и праздник остаются важными даже в сложные времена.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в ближайшие дни в Украине будут дешеветь куриные яйца. Причина – потепление. Дело в том, что при благоприятных условиях на рынок поставляется значительное количество продукции от домохозяйств, что влияет на ее цену.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!