НКРЭКУ должен безотлагательно разблокировать импорт электроэнергии во избежание отключений, – Омельченко

Украина не полностью использует возможность импорта электроэнергии из Европейского Союза из-за регуляторных помех. Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

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По словам эксперта, Украине помогают многие страны, включая Молдову, Румынию, Венгрию, Словакию и Польшу. По квоте ENTSO-E с 1 декабря Украина может импортировать из ЕС до 2,1 ГВт электроэнергии.

Омельченко отметил, что эта мощность значительна, но Украина использует лишь малую ее часть.

"Мы всего отбираем где-то 20% от этой квоты. Если бы мы эту квоту выбирали полностью, которую нам предоставили наши европейские партнеры, то у нас практически на минимуме были бы почасовые отключения - или одна очередь, или вообще ни одной очереди бы не было", - сказал он.

Эксперт указал на недостатки в работе регуляторных органов, мешающих полноценному использованию импортных возможностей.

"Из-за несуразной, на мой взгляд, позиции НКРЭКУ прежде всего, которые никак не могут урегулировать вопросы стимулирования импорта, и правительство тоже здесь приложило руку, в результате мы не можем воспользоваться той помощью, которую нам предоставляют наши партнеры, поэтому сидим без света", – подчеркнул Омельченко.

По мнению эксперта, для решения проблемы необходимо ускорить работу НКРЭКУ и правительства, которые, по его словам, "действуют очень медленно, неоперативно и консервативно - забюрократизировались".

Напомним, на заседании 4 декабря Нацкомиссия приступила к процедуре пересмотра предельных цен на энергорынке. Члены энергетического Комитета Совета и ряд экспертов призвали членов НКРЭКУ немедленно отменить прайс-кепы для разблокирования импорта и преодоления дефицита электроэнергии.