"Нефтегаз" превратил неработающие АЗС Glusco в современные заправки - заявление компании

Государственная компания "Нефтегаз Украины" трансформировала неработающие автозаправочные станции Glusco в современные заправки.

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Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза".

"Менее чем через год "Нафтогаз Ойл Трейдинг" превратил неработающие более 1,5 года заправки арестованной сети Glusco на АЗС, которые дают новые рабочие места для людей, снабжают качественное топливо, работают даже в прифронтовых зонах", – говорится в нем.

Отмечается, что состояние переданных активов "Нефтегаза" было крайне тяжелым, но ситуацию удалось оперативно исправить, несмотря на войну.

Также "Нафтогаз Ойл Трейдинг" выполнил все долговые обязательства и по зарплатам сотрудникам, и по уплате налогов.

Напомним, в мае 2022 года правительство приняло предложение АРМА о передаче в управление по особой процедуре ряда арестованных активов сети АЗС "Глуско", в частности, более 200 автозаправочных комплексов и объектов недвижимости. В июле 2023 года Комиссия по контролю за эффективностью управления активами АРМА начала проверку эффективности управления сетью.