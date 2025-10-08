Нефть заметно подорожала: сколько теперь стоит и что происходит на рынке

На мировых рынках выросли цены на нефть. Утром 8 октября фьючерсы марки Brent подорожали на 48 центов, или 0,7% – до 65,93 доллара за баррель. А на американскую WTI – на 51 цент, или 0,8%, до 62,24 доллара за баррель. Причиной этого в экспертных кругах называют снижение опасений из-за повышения добычи нефти ОПЕК+ (Организацией стран-экспортеров нефти и ее союзников).

Об этом сообщает Reuters. Отмечается:

Участники ОПЕК+ договорилась увеличить добычу лишь на 137 тысяч баррелей в сутки.

Это "минимальный объем из обсуждавшихся".

"Рынок сейчас в подвешенном состоянии: одни опасаются переизбытка нефти, другие считают, что наращивание добычи будет не таким быстрым, как ожидалось. Однако пока на рынке не проявятся признаки снижения спроса – например, рост запасов, – инвесторы вряд ли обратят внимание на увеличение добычи", – говорится в сообщении.

В то же время, подчеркивается, подорожание нефти могло бы быть более значительным. Однако рост цен ,по словам аналитиков, сдерживается ослаблением опасений по поводу перебоев в поставках из России. Ведь, констатируется, "за последние 4 недели экспорт нефти из страны держался близко к 16-месячному максимуму".

"Также инвесторы ожидают публикацию официальных данных о запасах в США. По данным Американского института нефти, запасы сырой нефти в США за неделю, закончившуюся 3 октября, выросли на 2,78 млн баррелей. В то же время запасы бензина и дистиллятов сократились", – говорится в материале.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России, который находится в городе Кириши Ленинградской области, остановил свою самую мощную установку перегонки сырой нефти CDU-6. Это произошло после атаки украинских дронов и пожара 4 октября.

