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Не работают Google, МТС и "ВКонтакте": в России зафиксировали масштабный интернет-сбой

Ксения Капустинская
Рынки и компании
2 минуты
1,2 т.
По всей России перебои с интернетом

В России 6 января зафиксированы массовые сбои в работе сайтов, мессенджеров, онлайн-игр и мобильных операторов. В целом проблемы наблюдается с каждым вторым предоставителем интернет-услуг. В списке сервисов с самыми большими проблемами оказались Google, Youtube, TikTok, "Яндекс", МТС, VK ("ВКонтакте"), Сбербанк, Rutube и многие другие.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Исходя из результатов мониторинга, больше всего страдают поисковые системы и мобильные операторы.

Сбои в РФ

В частности, от пользователей МТС за последние сутки поступило 20 тыс. жалоб, из которых 18 тыс. – за последний час. На работу Google пожаловались 1,5 тыс. россиян за сутки, из них 1,3 тыс. – за последний час.

Отмечается, что перебои наблюдаются во всех ключевых сегментах рунета по отраслям. Сбой затронул сервисы из разделов "Финансы", "Телеком", "Новости", "Общение" и "E-commerce".

Сбои затронули все ключевые сегменты рунета.

Как отмечают российские СМИ, одними из первых массовые жалобы на сбои стали поступать именно от абонентов мобильного оператора МТС. Пользователи жаловались на отсутствие как мобильного, так и домашнего интернета.

Причины сбоя пока неизвестны. Жалобы на большинство сервисов начали поступать после 12:00 по московскому времени (11:00 по киевскому).

Когда начали жаловаться на сбой в Яндекс

Чаще всего на проблемы с доступом к сети жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областей, а также Удмуртской республики. Власти РФ и представители сервисов, которые затронул сбой, не комментировали происходящее.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря 2024 года был зафиксирован масштабный сбой в работе ChatGPT. Проблемы с сервисом испытывали пользователи по всему миру.

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