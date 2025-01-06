Не работают Google, МТС и "ВКонтакте": в России зафиксировали масштабный интернет-сбой

В России 6 января зафиксированы массовые сбои в работе сайтов, мессенджеров, онлайн-игр и мобильных операторов. В целом проблемы наблюдается с каждым вторым предоставителем интернет-услуг. В списке сервисов с самыми большими проблемами оказались Google, Youtube, TikTok, "Яндекс", МТС, VK ("ВКонтакте"), Сбербанк, Rutube и многие другие.

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Об этом свидетельствуют данные портала Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах. Исходя из результатов мониторинга, больше всего страдают поисковые системы и мобильные операторы.

В частности, от пользователей МТС за последние сутки поступило 20 тыс. жалоб, из которых 18 тыс. – за последний час. На работу Google пожаловались 1,5 тыс. россиян за сутки, из них 1,3 тыс. – за последний час.

Отмечается, что перебои наблюдаются во всех ключевых сегментах рунета по отраслям. Сбой затронул сервисы из разделов "Финансы", "Телеком", "Новости", "Общение" и "E-commerce".

Как отмечают российские СМИ, одними из первых массовые жалобы на сбои стали поступать именно от абонентов мобильного оператора МТС. Пользователи жаловались на отсутствие как мобильного, так и домашнего интернета.

Причины сбоя пока неизвестны. Жалобы на большинство сервисов начали поступать после 12:00 по московскому времени (11:00 по киевскому).

Чаще всего на проблемы с доступом к сети жаловались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской, Свердловской, Нижегородской и Ленинградской областей, а также Удмуртской республики. Власти РФ и представители сервисов, которые затронул сбой, не комментировали происходящее.

Как сообщал OBOZ.UA, в конце декабря 2024 года был зафиксирован масштабный сбой в работе ChatGPT. Проблемы с сервисом испытывали пользователи по всему миру.

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