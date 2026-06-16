НБУ утвердил список системных банков: кто в него вошел. Полный перечень

Национальный банк Украины (НБУ) провел ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновил список системно значимых банков – учреждений, стабильность которых имеет критически важное значение для финансовой системы страны. Статус системной важности был подтвержден для всех 16 учреждений, которые были в этом списке в 2025 году.

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Об этом сообщил сам НБУ. Системно значимыми банками считаются те финучреждения, нарушение стабильности которых может иметь негативные последствия для всей банковской системы или экономики страны в целом.

Такой статус требует соблюдения повышенных требований к капиталу, управлению рисками, надзорной политике и отчетности. Определение происходит ежегодно на основе конкретных финансовых показателей.

По состоянию на июнь 2026 года в список системно значимых банков входят:

АО "А-БАНК";

АО "Идея Банк";

АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";

АО "КРЕДОБАНК";

АО "ОТП БАНК";

АО "Ощадбанк";

АБ "Пивденный";

АО КБ "ПриватБанк";

АО "ПУМБ";

АО "Райффайзен Банк";

АО "СЕНС БАНК";

АО "ТАСКОМБАНК";

АБ "УКРГАЗБАНК";

АО "Укрэксимбанк";

АО "УКРСИББАНК";

АО "УНИВЕРСАЛ БАНК".

Этот перечень утвержден решением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2026 года №178-рш "Об определении системно значимых банков".

Системная важность банка – это не только формальный статус. Она означает более высокий уровень надзора и ответственности. Такие банки обязаны выполнять более строгие нормативы ликвидности, отчетности и финансовой устойчивости. В случае кризисных ситуаций государство рассматривает возможность поддержки этих учреждений, чтобы избежать "эффекта домино" в банковской сфере.

Напомним, за январь-март 2026 года наибольшую прибыль получили государственные ПриватБанк и Ощадбанк, которые также являются системными банками. Чистая прибыль "Привата" при этом сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,9% и составила 12,85 млрд грн. Это почти половина (49,4%) от всего финансового результата банковской системы.

Вторым по сумме стал Ощадбанк с чистой прибылью 1,95 млрд грн. Это почти в 2,5 раза меньше показателя первого квартала 2025 года. Третьим – Универсал Банк (Monobank) с 1,68 млрд грн, что на 36,3% больше прошлогоднего результата. В пятерку лидеров по доходности также вошли ПУМБ с 1,38 млрд грн и Райффайзен Банк с 1,29 млрд грн.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в 2026 году НБУ также утвердил перечень важнейших платежных систем Украины. В него вошли пять крупнейших поставщиков таких услуг.

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