НБУ утвердил список системных банков: кто в него вошел. Полный перечень
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Национальный банк Украины (НБУ) провел ежегодный пересмотр показателей банковской системы и обновил список системно значимых банков – учреждений, стабильность которых имеет критически важное значение для финансовой системы страны. Статус системной важности был подтвержден для всех 16 учреждений, которые были в этом списке в 2025 году.
Об этом сообщил сам НБУ. Системно значимыми банками считаются те финучреждения, нарушение стабильности которых может иметь негативные последствия для всей банковской системы или экономики страны в целом.
Такой статус требует соблюдения повышенных требований к капиталу, управлению рисками, надзорной политике и отчетности. Определение происходит ежегодно на основе конкретных финансовых показателей.
По состоянию на июнь 2026 года в список системно значимых банков входят:
- АО "А-БАНК";
- АО "Идея Банк";
- АО "КРЕДИ АГРИКОЛЬ БАНК";
- АО "КРЕДОБАНК";
- АО "ОТП БАНК";
- АО "Ощадбанк";
- АБ "Пивденный";
- АО КБ "ПриватБанк";
- АО "ПУМБ";
- АО "Райффайзен Банк";
- АО "СЕНС БАНК";
- АО "ТАСКОМБАНК";
- АБ "УКРГАЗБАНК";
- АО "Укрэксимбанк";
- АО "УКРСИББАНК";
- АО "УНИВЕРСАЛ БАНК".
Этот перечень утвержден решением Правления Национального банка Украины от 11 июня 2026 года №178-рш "Об определении системно значимых банков".
Системная важность банка – это не только формальный статус. Она означает более высокий уровень надзора и ответственности. Такие банки обязаны выполнять более строгие нормативы ликвидности, отчетности и финансовой устойчивости. В случае кризисных ситуаций государство рассматривает возможность поддержки этих учреждений, чтобы избежать "эффекта домино" в банковской сфере.
Напомним, за январь-март 2026 года наибольшую прибыль получили государственные ПриватБанк и Ощадбанк, которые также являются системными банками. Чистая прибыль "Привата" при этом сократилась по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 23,9% и составила 12,85 млрд грн. Это почти половина (49,4%) от всего финансового результата банковской системы.
Вторым по сумме стал Ощадбанк с чистой прибылью 1,95 млрд грн. Это почти в 2,5 раза меньше показателя первого квартала 2025 года. Третьим – Универсал Банк (Monobank) с 1,68 млрд грн, что на 36,3% больше прошлогоднего результата. В пятерку лидеров по доходности также вошли ПУМБ с 1,38 млрд грн и Райффайзен Банк с 1,29 млрд грн.
Как сообщал OBOZ.UA, ранее в 2026 году НБУ также утвердил перечень важнейших платежных систем Украины. В него вошли пять крупнейших поставщиков таких услуг.
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