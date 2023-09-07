НБУ сегодня ввел новые требования: банки обязаны по-новому проверять переводы и платежи клиентов

Национальный банк Украины с 7 сентября ввел новые требования к финансовому мониторингу для банков. Так, банки обязаны реагировать, если клиент будет тратить или получать больше денег, чем указал во время заполнения анкеты.

Видео дня

Каждый клиент банка при оформлении карты и затем во время обновления информации о себе заполняет анкету, в которой указывает месячный доход, ожидаемый размер платежей по карте. Как отмечают в пресс-службе НБУ, банки будут обязаны реагировать на случаи, когда заявленные суммы меньше фактических.

"Установлена обязанность для банков по реагированию на случаи превышения максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом. Такое требование не распространяется на клиентов – физических лиц, осуществляющих обычные финансовые операции на суммы и в объеме, имеющих рациональное обоснование", – отмечают в НБУ.

Также Нацбанк дополнил перечень индикаторов подозрительности, касающихся финансовых операций клиента, а именно превышение более чем в два раза в месяц максимальной суммы финансовых операций, заявленной клиентом.

"Кроме того, внесено уточнение в процедуру осуществления банками надлежащей проверки клиентов, являющихся электронными резидентами (е-резидентами), в части идентификации и верификации. Также регулируются процедуры удаленного установления деловых отношений е-резидентами", – отмечают в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, точный прогноз курса доллара в Украине после войны рассчитать невозможно. Однако аналитики смогли назвать факторы, которые будут на него влиять. В зависимости от них им удалось смоделировать несколько вариантов поведения валютного рынка.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!