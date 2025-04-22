НБУ перестал распродавать доллары: ситуация на валютном рынке Украины резко изменилась

Национальный банк Украины заметно уменьшил интервенции на межбанковском валютном рынке. Это совпало с падением курса гривны в конце прошлой недели.

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Как свидетельствуют открытые данные на сайте финрегулятора, на прошлой неделе НБУ продал на межбанк $314,4 млн, что на $221,77 млн, или на 41,4% меньше, чем на прошлой неделе. Кроме того, Нацбанк впервые с начала марта купил на рынке $10 млн, после чего общий показатель покупки валюты НБУ с начала года вырос до $33,5 млн против $10,24 млрд продаж.

Таким образом , чистые валютные интервенции НБУ за прошедшую неделю упали до $304,4 млн (на 43,2%). Также, согласно обнародованным данным, на наличном рынке валюты наблюдаются изменения – продажа валюты превысила покупку, чего не было с начала года. Чистое сальдо продаж составляло:

понедельник (14.04) – $19,7 млн;

вторник (15.04) – $8,3 млн;

среда (16.04) – $1,2 млн;

четверг (17.04) – $3,0 млн.

Соответственно, официальный курс гривни в течение прошлой недели также был волатильным. Сначала он укрепился с 41,3879 грн/$ в понедельник до 41,1753 грн/$ в среду, но после этого в конце недели ослаб до 41,3955 грн/$.

На наличном рынке гривна также подешевела (в среднем на 10–15 коп.). Через неделю ее маржа заметно расширилась:

покупка – до 40,95 грн/$;

– до 40,95 грн/$; продажа – до 41,10 грн/$.

Ранее экономический эксперт Сергей Фурса посоветовал украинцам не инвестировать в доллары из-за политики президента США Дональда Трампа. По словам экономиста, из-за подорванного доверия к американской валюте и непредсказуемости американской администрации валюта США сейчас не рассматривается как надежный актив.

Также OBOZ.UA сообщал, что доллар упал по отношению к другим мировым валютам до минимума за три года. Проблемы доллара связывают с торговыми войнами президента США Дональда Трампа и его нападками на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Павелла, еще больше подорвавших доверие инвесторов к американской экономике. Ситуация с долларом влияет и на Украину – евро в гривню бьет рекорды, а доллар падает в украинскую валюту.

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