Доллар по всему миру обвалился на трехлетнее дно: в чем причина и как это влияет на Украину

Доллар США упал по отношению к другим мировым валютам до минимума за три года. Проблемы доллара связывают с торговыми войнами президента США Дональда Трампа и его же нападками на главу Федеральной резервной системы (ФРС) Джерома Пауэлла, которые еще больше подорвали доверие инвесторов к американской экономике. Ситуация с долларом влияет и на Украину – евро к гривне бьет рекорды, а доллар падает и к украинской валюте.

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По данным Reuters, индекс доллара США по отношению к шести основным валютам (евро, британский фунт, японская иена, юань, швейцарский франк, австралийский доллар) составил 98,454. Это уровень, который не наблюдался с марта 2022 года.

В паре с евро доллар оказался и вовсе около минимума за 3,5 года. Курс составляет 1,15 долл./евро. Доллар также просел к йене на 0,6%, приблизившись к психологической отметке в 140 иен впервые с середины сентября-2024.

Толчком к дальнейшему падению доллара США после предыдущего удара по валюте пошлинами стал конфликт Трампа с Пауэллом. Так, президент США назвал главу ФРС "большим неудачником" и потребовал от него "немедленно" снизить процентные ставки. При этом ФРС является абсолютно независимым органом, который не обязан подчиняться приказам президента.

Свой натиск, как отмечает агентство, Трамп усилил после заявления Пауэлла о том, что ФРС не считает необходимым снижение ключевых ставок. По крайней мере, пока не станет понятно, как новые пошлины США скажутся на инфляции в стране (по прогнозам экспертов, они ее подстегнут).

"Там сложилась ужасная патовая ситуация, и есть опасения, что будут предприняты какие-то действия, чтобы заменить Пауэлла. Это вызовет настоящую панику касательно доллара", – прокомментировал главный инвестиционный директор North Star Investment Management Эрик Куби.

Глобальная ситуация с американской валютой уже влияет и на Украину. Как рассказал OBOZ.UA финансист инвестиционной компании Dragon Capital Сергей Фурса, доллар в Украине может продолжать дешеветь на фоне непредсказуемой политики Дональда Трампа и рекордного роста евро, оказывающего давление на американскую валюту.

При этом, если евро будет и дальше укрепляться, Национальный банк Украины (НБУ) будет вынужден удерживать стабильность гривни к евро. Это лишь усилит тенденцию к удешевлению доллара.

"Мы не можем точно предусмотреть курс доллар-евро. Но направление очевидно – ослабление доллара по отношению к евро, швейцарскому франку и другим стабильным валютам", – добавляет эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, 22 апреля официальный курс евро в Украине существенно вырос и обновил исторический рекорд. Стремительный обвал доллара в большинстве ведущих мировых валют стал не единственной причиной такой динамики.

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