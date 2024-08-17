Названа стоимость самой дешевой квартиры в Киеве: сколько стоит жилье в цокольном помещении хрущевки

В Киеве самые дешевые квартиры продаются в старом жилом фонде. При этом жилье площадью около 20 квадратов без ремонта или на цокольном этаже может обойтись всего в 21-24 тыс. долларов.

Видео дня

Об этом говорится в материале OBOZ.UA, который вскоре будет опубликован. Среди "квартир", имеющих кухню и собственный санузел, самый дешевый вариант - квартира площадью менее 25 квадратов за 20,5 тыс. долларов на цокольном этаже "хрущевки" в Соломенском районе (недалеко от метро Берестейская).

При этом такое жилье на самом деле является апартаментами, а не полноценной квартирой. Вероятно, оно находится на нежилом этаже (в цокольном помещении). Кроме того, согласно Государственным строительным нормам минимальная площадь квартиры должна составлять от 30 квадратов. Все, что меньше – апартаменты.

"Продам квартиру на цокольном этаже (не подвал) с окнами во двор, высоким потолком (2,8) и достаточно качественным ремонтом и бытовой техникой, а именно стиральная машина, стеклокерамическая плита, вытяжка, теплый пол по всей квартире, бойлер, современный телевизор , и т.д.", – говорится в объявлении.

На втором месте среди самых дешевых квартир – гостинка в Дарницком районе площадью 22 квадрата за 22 тыс. долларов. Особенность жилья: оно нуждается в капитальном ремонте. В квартире нет ни пола, ни дверей. На стенах в кухне остатки краски, а в комнате – подготовленная к чистовой отделке поверхность.

На третьем месте по уровню цен – квартира площадью менее 17 квадратов за 23 тыс. долларов. В отличие от предыдущего варианта, в этом жилище нет газа и отдельного помещения для кухни. Холодильник, электрическая плита и небольшой стол разместили в прихожей.

Гостинка – в жилом состоянии. "Однокомнатная квартира в пешей доступности к метро Академгородок –12 мин пешком (850 м). Рядом остановка маршрутки, АТБ, магазины. В квартире остается кондиционер, холодильник, шкаф, стол, диван", – говорится в объявлении.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, по утвержденному Кабмином для дальнейшего рассмотрения в Верховной Раде законопроекту о повышении налогов, украинцы будут обязаны платить 11% налогов на переход прав собственности на недвижимость, если именно это право было зарегистрировано в государственном реестре менее 3 лет назад. При этом в ряде случаев платить нужно будет еще больше – 23%.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!