Нацбанк разрешил государственным предприятиям переводить средства за границу

Национальный банк Украины (НБУ) смягчил валютные ограничения для государственных компаний и разрешил им переводить средства за границу.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

"Национальный банк позволил государственным предприятиям и хозяйственным обществам (100% акций которых принадлежат государству) перечислять средства за границу с целью выполнения обязательств перед нерезидентом по кредиту или ссуде, которые были реструктуризированы на условиях, согласованных Кабинетом Министров Украины", - говорится в нем.

Кроме того, НБУ разрешил им производить другие платежи, связанные с обслуживанием таких реструктуризированных обязательств.

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"Такие изменения будут способствовать должному завершению реструктуризации внешней задолженности государственными учреждениями", - подчеркнули в НБУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Центре экономического восстановления заявляли, что валютные ограничения в Украине уменьшают возможности для реинвестирования.