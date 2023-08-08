Нацбанк не отзывает лицензию у скандального банка: их не впустили на проверку, там хранил деньги Медведчук

Национальный банк фактически игнорирует нарушения со стороны "Укрстройинвестбанка". Представителей НБУ не допустили на проверку, а в СМИ заявляют о том, что банк может быть причастен к отмыванию средств. При этом, по неподтвержденной информации, в кассе банка могла быть недостача в размере около 10 млн грн. Именно в этом банке свои деньги хранил кум Путина Виктор Медведчук, а судьба его сбережений неизвестна.

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Как стало известно OBOZREVATEL, Национальный банк пытался провести проверку хранилищ ценностей банка, касс "Укрстройинвестбанка". Соответствующее требование НБУ отправил руководству банка. Но когда инспекторы пришли в финансовое учреждение, их просто не допустили. Так произошло трижды: 19, 20 и 21 июля. Во время проверки также должны были выяснить, нет ли хищений из хранилищ и касс.

При этом, в то время как одни банки НБУ за нарушения закрывает (к примеру, лицензию отозвали у банка "Конкорд"), другим банкам регулятор фактически "прощает" масштабные нарушения.

В своих декларациях счета в "Укрстройинвесте" указали кум Путина Виктор Медведчук, его ближайший соратник Тарас Козак, нардеп Юлия Тимошенко. Счет последней можно легко объяснить: до июня 2020-го банком владел зять Тимошенко Артур Чечеткин. При этом в наблюдательном совете банка – Виктор Ющенко, бывший президент Украины.

Медведчук, согласно декларации за 2019-й, хранил в банке 3,3 тыс. евро, 2 рубля и 1,1 млн грн, а его жена Оксана Марченко – 56 тыс. грн, 119,5 тыс. евро и 513 долларов. Кроме того, как пишет издание "Наші гроші" со ссылкой на советника главы Офиса президента Сергея Лещенко, в "Укрстройинвестбанке" был счет связанной с Медведчуком компании "Анвитрейд".

Сейчас мажоритарным собственником "Укрстройинвестбанка" является Светлана Демьяненко. Представители рынка рассказывают OBOZREVATEL: она начала свою карьеру в Одессе (как и Артур Чечеткин), считается опытным финансистом, занималась обменом валют в Одесской области.

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