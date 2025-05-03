Налоговая следит за пополнениями карт украинцев: находят тех, кто принимает оплату на свой счет

Государственная налоговая служба (ГНС) во время проверки денежных переводов обнаружила 11 тыс. украинцев, получивших более 50 переводов на свою карточку. Вероятно, они могли получать оплату за товары или услуги на свою карту физлица (что запрещено).

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Так, с марта ГНС начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала Налоговая за менее месяца, сообщает Опендата со ссылкой на ответ ГНС.

Средний чек транзакции 11 тыс. украинцев, получивших более 50 переводов, составляет 1142 грн. 1,4 миллиона транзакций на общую сумму 1,6 миллиарда гривен зафиксировала Налоговая за менее месяца — с 1 по 20 марта. Под наблюдение попали 11 тысяч человек, получивших более 50 переводов в 2025 году.

В среднем за этот период на одного человека приходилось 127 преданий. Однако в отдельных случаях количество операций на одного получателя достигало нескольких сотен. В то же время, средний чек таких транзакций составил 1142 грн.

Отметим, что с 1 марта 2025 года ГНС начала активный мониторинг денежных переводов на банковские счета украинцев, осуществляющих онлайн-продажи товаров. Новый инструмент контроля – доступ к системе учета данных РРО – позволяет автоматически выявлять физических лиц и предпринимателей, которые систематически получают средства, но не зарегистрированы как предприниматели или не используют кассовую технику.

Пока ДПС не привлекала таких лиц к ответственности. Однако риски для нарушителей серьезны. Так, штраф за деятельность без регистрации может составлять от 17 000 до 85 000 грн с конфискацией имущества. Дополнительно – до 200% стоимости товаров или услуг, реализованных без использования РРО.

В целом мониторинг охватывает физических лиц, регулярно получающих средства за товары/услуги (особенно через маркетплейсы или соцсети) и фопов, которые не зарегистрировали кассовый аппарат, хотя должны это сделать.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине не облагаются налогом денежные подарки и наследство от близких родственников, а также возвращены ссуды. Отдельный перевод на карточку не считается доходом автоматически – важна его суть, а не сам факт получения. То есть налогообложению подлежит только реальный доход, а не любой перевод на карту.

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