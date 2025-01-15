На украинских АЗС существенно переписали цены на бензин: чего ожидать в ближайшие дни

Украинские АЗС существенно повысили стоимость бензина А-95. Так, 15 января они продают его в среднем по 56,32 грн/л, что сразу на 25 коп. дороже, чем днем ранее. Впрочем, рост цен был ожидаемым – участники рынка прогнозировали, что на текущей неделе подорожания избежать не удастся и оно составит около 1 грн.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", 15 января крупные сети АЗС разливают бензин по 52,5-59,74 грн/л. Дешевле всего:

Фактор – 52,5 грн/л;

Укр-Петроль – 52,9 грн/л;

Авантаж 7 – 52,95 грн/л;

Маркет – 52,99 грн/л;

SUN OIL – 53,09 грн/л.

Самые высокие цены установили на заправках WOG – 59,74 грн/л. А тажке ОККО – 59,49 грн/л.

В то же время, в экспертной среде ожидают, что в ближайшие дни рост цен продолжиться – по прогнозам, он составит до 1 грн. Как говорится в материале delo.ua, ожидаемое удорожание связано, в частности, с ростом цен на нефть.

"Нефть дорожает очень быстрыми темпами. Я убежден, что этот тренд скорее спекулятивный, а не фундаментальный. Однако ... дает предпосылки для роста цены еще на 1 грн/л", – рассказал основатель группы компаний "Прайм" Дмитрий Леушкин.

Более того, отмечается в материале, в настоящее время бензин имеет потенциал к удорожанию в целом на 2 грн/л. Что, "вероятно, и состоится до конца января".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время злоумышленники продают украинцам поддельный бензин по всей стране. Подвергая таким образом автомобили людей большой опасности.

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