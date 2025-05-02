Госдолг Украины вырос почти на 6 млрд долларов, но есть нюанс: часть должна будет "отдать" Россия

В марте 2025 года Государственный и гарантированный государством долг Украины вырос на 103,48 млрд грн – до 7,123 трлн грн (или 171,73 млрд долларов). А в целом за I квартал (январь-март) – на 5,7 млрд долларов. Главная причина – увеличение задолженности перед Евросоюзом. При этом большая часть этого роста стала результатом привлечения финансирования от ЕС по механизму ERA, которое хотя и считается предоставляемым в долг, но только формально – ведь погашаться эта задолженность будет за счет репараций от России.

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Как объяснил глава Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев ("Слуга народа"), в целом, задолженность Украины перед ЕС стала результатом нескольких факторов. В частности:

Укрепление курса евро против доллара с начала года.

Это привело к переоценке долларового эквивалента долг.а

Привлечение финансирования от ЕС по механизму ERA ((Extraordinary Revenue Acceleration Loans for Ukraine), считающееся условными долговыми обязательствами.

"Согласно Бюджетному кодексу и по договору с ЕС они обслуживаются и погашаются не из бюджета, а за счет доходов от обездвиженных российских активов. Кредитор (ЕС) имеет ограниченное право требовать возврата такого кредита, в частности, в случае выплаты репараций за причиненный ущерб в результате войны со стороны России", – рассказал Гетманцев.

Кроме того, отметил он, в последний день квартала Украина также привлекла 0,4 млрд долларов от МВФ. Но с учетом погашений, "сумма прироста задолженности перед Фондом с начала года незначительна".

В то же время, подчеркнул Гетманцев, квартальный рост мог быть еще большим. Однако его сдержали умеренные объемы размещения облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

"Из-за торможения объемов аукционных размещений ОВГЗ внутренний госдолг в I квартале сокращался. В гривневом эквиваленте он сократился на 1,5% (минус 27,5 млрд грн)", – объяснил нардеп.

Тем не менее, признал он, в апреле госдолг продолжил расти. Прежде всего, за счет:

привлечения условных обязательств от ЕС по механизму ERA (1 млрд. евро);

льготных кредитов от ЕС в рамках Ukraine Facility (3,5 млрд евро).

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, Украина полностью закрыла потребности во внешнем финансировании на 2025 год и готова к различным экономическим вызовам. Во многом это стало возможным благодаря бюджетной поддержке от партнеров Украины, которая в этом году составляет 16,8 млрд долларов.

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