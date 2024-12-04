В украинских McDonald's снова появятся завтраки: адреса ресторанов, где можно купить

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's вернула в меню завтраки. В тестовом варианте любимые блюда многих украинцев появятся только в Виннице, где открыты три заведения сети.

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Об этом сообщили на странице компании в соцсети X. Украинцев обнадежили, что после Винницы блюда из утреннего меню могут появиться и в других регионах.

"Есть новость, которую вы ждали. Сегодня в винницких ресторанах в тестовом формате появилось долгожданное утреннее меню. Сразу хотим ответить на ваши вопросы", – отметили в McDonald's.

Представители компании объяснили, что выбрали Винницу, поскольку в этом городе работают несколько ресторанов с разными каналами продаж, и это является оптимальным вариантом для тестового возвращения утреннего меню. Заведения расположены по следующим адресам:

улица Соборная, 51а (открыто с 7:00 до 23:30); проспект Юности, 43-А (открыто с 7:00 до 23:30); Хмельницкое шоссе, 114 (открыто с 7:00 до 23:00).

По результатам проекта компания планирует оценить возможность масштабирования "макзавтраков" и собственную операционную готовность к их возвращению на постоянной основе и запуске в других городах.

Утреннее меню в McDonald's: история долгожданного возвращения

Утреннее меню оставалось недоступным для украинцев с февраля 2022 года. Даже, несмотря на то, что в августе того же года рестораны сети начали возобновлять работу после 5-месячного перерыва в связи с началом полномасштабной агрессии России, завтраки так и не появились. В компании это объяснили рядом факторов:

неопределенностью из-за возможности воздушных тревог;

тем, что время продажи завтраков ограничено до 10:00;

потребности ингредиенты и процедур, отличающихся от обычного меню.

"Если утром будет долгая воздушная тревога, которая продлится до 10:00 или дольше, мы не успеем приготовить и продать завтраки, а продукты придется списать", – объяснили в McDonald's.

Но, несмотря на это, украинцы не упускали возможности напомнить мировому фастфуд-гиганту о своих предпочтениях. Требования вернуть завтраки в рестораны появлялись под каждым сообщением на странице McDonald's в Twitter, а после переименования – в X.

Но решение ограничить тестирование утреннего меню только Винницой поняли не все.

Также OBOZ.UA сообщал, что сеть McDonald's решила открыть в Украине заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

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