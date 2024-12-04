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В украинских McDonald's снова появятся завтраки: адреса ресторанов, где можно купить

Станислав Кожемякин
Рынки и компании
3 минуты
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Вперше з 2022 року в українських McDonald's з'явиться ранкове меню

Сеть ресторанов быстрого питания McDonald's вернула в меню завтраки. В тестовом варианте любимые блюда многих украинцев появятся только в Виннице, где открыты три заведения сети.

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Об этом сообщили на странице компании в соцсети X. Украинцев обнадежили, что после Винницы блюда из утреннего меню могут появиться и в других регионах.

"Есть новость, которую вы ждали. Сегодня в винницких ресторанах в тестовом формате появилось долгожданное утреннее меню. Сразу хотим ответить на ваши вопросы", – отметили в McDonald's.

McDonald's объявили, что возвращают завтраки

Представители компании объяснили, что выбрали Винницу, поскольку в этом городе работают несколько ресторанов с разными каналами продаж, и это является оптимальным вариантом для тестового возвращения утреннего меню. Заведения расположены по следующим адресам:

  1. улица Соборная, 51а (открыто с 7:00 до 23:30);
  2. проспект Юности, 43-А (открыто с 7:00 до 23:30);
  3. Хмельницкое шоссе, 114 (открыто с 7:00 до 23:00).

По результатам проекта компания планирует оценить возможность масштабирования "макзавтраков" и собственную операционную готовность к их возвращению на постоянной основе и запуске в других городах.

Утреннее меню в McDonald's: история долгожданного возвращения

Утреннее меню оставалось недоступным для украинцев с февраля 2022 года. Даже, несмотря на то, что в августе того же года рестораны сети начали возобновлять работу после 5-месячного перерыва в связи с началом полномасштабной агрессии России, завтраки так и не появились. В компании это объяснили рядом факторов:

  • неопределенностью из-за возможности воздушных тревог;
  • тем, что время продажи завтраков ограничено до 10:00;
  • потребности ингредиенты и процедур, отличающихся от обычного меню.

"Если утром будет долгая воздушная тревога, которая продлится до 10:00 или дольше, мы не успеем приготовить и продать завтраки, а продукты придется списать", – объяснили в McDonald's.

Но, несмотря на это, украинцы не упускали возможности напомнить мировому фастфуд-гиганту о своих предпочтениях. Требования вернуть завтраки в рестораны появлялись под каждым сообщением на странице McDonald's в Twitter, а после переименования – в X.

Вернуть завтраки от McDonald's потребовал даже волонтер Игорь Лаченков.
Украинцы ежедневно напоминали McDonald's, ожидающие возвращения завтраков.
Утреннее меню не уступает обычному по популярности.
Украинцы очень долго ждали возвращения завтраков

Но решение ограничить тестирование утреннего меню только Винницой поняли не все.

Реакция на возвращение утреннего меню McDonald's в Виннице.

Также OBOZ.UA сообщал, что сеть McDonald's решила открыть в Украине заведения на автозаправочных станциях. Это станет следующим шагом после появления ресторанов сети на автотрассах.

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